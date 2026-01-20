„Umowę, którą przepchnęła ich partia - Europejska Partia Ludowa, do której należy nie tylko Koalicja Obywatelska, ale również Polskie Stronnictwo Ludowe. Stefan Krajewski powinien zostać natychmiast zdymisjonowany” - powiedział poseł PiS Janusz Kowalski w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do podpisania umowy UE-Mercosur.
Umowa UE-Mercosur została podpisana. Poseł Kowalski został zapytany o ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, który zapowiadał, że rząd będzie walczyć o jej blokadę.
