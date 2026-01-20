TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Mercosur to wyrok śmierci na polskie rolnictwo. Kowalski: "Polskie Stronnictwo Ludowe zdradziło polską wieś"

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu Janusz Kowalski / autor: Telewizja wPolsce24
Na zdjęciu Janusz Kowalski / autor: Telewizja wPolsce24

Umowę, którą przepchnęła ich partia - Europejska Partia Ludowa, do której należy nie tylko Koalicja Obywatelska, ale również Polskie Stronnictwo Ludowe. Stefan Krajewski powinien zostać natychmiast zdymisjonowany” - powiedział poseł PiS Janusz Kowalski w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do podpisania umowy UE-Mercosur.

Umowa UE-Mercosur została podpisana. Poseł Kowalski został zapytany o ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, który zapowiadał, że rząd będzie walczyć o jej blokadę.

Polskie Stronnictwo Ludowe zdradziło polską wieś, polskich rolników. Obiecywali, że zatrzymają umowę UE-Mercosur, że nigdy nie wejdzie w życie. Umowę, którą przepchnęła ich partia - Europejska Partia Ludowa, do której należy nie tylko Koalicja Obywatelska, ale również Polskie Stronnictwo Ludowe. Stefan Krajewski powinien zostać natychmiast zdymisjonowany…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych