„Od lidera wszyscy, także ja, mamy prawo oczekiwać pewnej konsekwencji, determinacji i stabilności poglądów, więc w jakimś stopniu jednym ze źródeł naszych problemów były także zmiany zdań pana marszałka” - przyznał na antenie RMF FM Michał Kobosko, europoseł Polski 2050.
Kobosko w rozmowie odniósł się m.in. do słów Szymona Hołowni, który oskarżył go o zdradę partii. Europoseł przyznał, że takie słowa zaburzyły jego zaufanie do byłego marszałka Sejmu.
Mam prawo się zastanawiać nad, że tak powiem, trwałością naszej relacji, bo to jest bardzo poważne oskarżenie
— powiedział.
„Nie spiskowałem z Donaldem Tuskiem”
Polityk wyjaśnił również w jakim celu spotykał się z premierem Donaldem Tuskiem. Kobosko przekonywał, że szef rządu chciał wiedzieć, jaka jest sytuacja w partii, która jest częścią koalicji rządowej. Europoseł przekonywał również, że z Tuskiem rozmawiał o sytuacji międzynarodowej.
To dla mnie naturalnie, że premier spotyka się z jedną z osób, które mogą stać się jego partnerem. Nie ma w tym żadnej zdrady
— zapewnił.
Nie, nie spiskowałem z Donaldem Tuskiem
— powiedział i dodał, że „ja na zaproszenie pana premiera na początku grudnia spotkałem się z nim i rozmawialiśmy o sytuacji międzynarodowej”.
Kobosko mówiąc o sytuacji w partii ocenił, że za jej niskie notowania wpłynął „kryzys przywództwa”.
Spadki sondażowe pokazują, że to, co działo się w partii, nie było pozytywnie odbierane przez wyborców i partia potrzebuje znaczącej zmiany
— wskazał polityk.
Jednym ze źródeł naszych problemów były także zmiany zdań przez pana marszałka. (…) Od lidera wszyscy, także ja, mamy prawo oczekiwać pewnej konsekwencji, determinacji i stabilności poglądów
— powiedział.
