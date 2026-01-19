Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że powtórzona II tura wyborów na szefa partii odbędzie się do 31 stycznia - poinformowało PAP biuro prasowe ugrupowania. O stanowisko przewodniczącej ubiegać się będą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennig-Kloska.
W poniedziałek po godz. 18 Rada Krajowa Polski 2050 wznowiła przerwane w piątek w nocy obrady. Miała podjąć decyzję, czy powtórzyć drugą turę unieważnionych tydzień temu wyborów na przewodniczącego ugrupowania, czy jednak rozpisać wybory od nowa.
W przesłanym do PAP oświadczeniu biuro prasowe partii poinformowało, że Rada zadecydowała o powtórzeniu II tury wyborów w terminie do 31 stycznia br.
Ponadto Rada Krajowa zbierze się w terminie do 7 lutego br. w celu uzupełnienia Zarządu Krajowego
