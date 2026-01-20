Andrzej Szejna, poseł Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych nie chciał odpowiedzieć na pytania Telewizji wPolsce24 dotyczące kontrowersji związanych z jego zegarkiem. Zasłaniał się kolacją z rodziną.
Szymon Szereda na antenie Telewizji wPolsce24 zauważył, że gdyby ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi: (były) Czesław Siekierski i (obecny) Stefan Krajewski mieli takie zegarki, jak ma były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna (Lewica), to może zdążyliby zablokować szkodliwą dla Polski unijną umowę z Mercosur.
Telefon do Szejny
Podczas programu dziennikarz zadzwonił do Andrzeja Szejny, aby zapytać go o sprawę jego zegarka.
Dobry wieczór panie ministrze. Bardzo cieszę się, że udało się dodzwonić. Jesteśmy na antenie Telewizji wPolsce24, także są nasi widzowie, którzy czekają na pana. I jak to jest panie ministrze z tym zegarkiem?
— zapytał.
Nie umawialiśmy się na rozmowę, a ja siedzę teraz z rodziną przy kolacji na przykład. Nie będę mógł panu pomóc
— wskazał.
Ja siedzę na kolacji z synami, z żoną, więc życzę państwu miłego wieczoru, a ja wracam do kolacji
— dodał.
Szymon Szereda zapytał, czy były wiceminister zechce umówić się na rozmowę, ale ten się rozłączył.
Zegarek Szejny
Przypominamy, że to Szymon Szereda dostrzegł na nadgarstku posła Lewicy Andrzeja Szejny luksusowy zegarek marki Omega. Nie znalazł się on jednak w oświadczeniu majątkowym posła.
Adrian Siwek/wPolsce24
