Europoseł Koalicji Obywatelskiej pytany o to, jakie alternatywne źródło energii ma w swoim domu… zaczął zachwalać III linię metra, która ma powstać w Warszawie rządzonej przez Rafała Trzaskowskiego. Pytany o to, jak mają sobie radzić w razie blackoutu ludzie, którzy mieszkają w domach i mają pompy ciepła, stwierdził, że to… nie jego problem.
Redaktor Beata Lubecka zauważyła, że w poradniku bezpieczeństwa rząd radzi, aby zapewnić sobie alternatywne źródło ogrzewania na wypadek braku prądu. Zapytała Michała Szczerbę o to, jakie ma zamiar zamontować u siebie.
No nie wiem. Ja jestem chyba podłączony do systemu miejskiego, więc wiem, że prezydent mojego miasta Rafał Trzaskowski wdraża najnowsze systemy dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej, współpracując ze służbami specjalnymi, współpracując ze wszystkimi agendami państwowymi
— wskazał europoseł KO.
Niedorzeczna odpowiedź
Dziennikarka nie odpuszczała i prosiła, aby polityk odstawił na bok Rafała Trzaskowskiego i odpowiedział na pytanie.
W to, jak absurdalna odpowiedź padła z ust Szczerby aż trudno uwierzyć.
Na przykład mój prezydent mojego miasta Rafał Trzaskowski planuje trzecią linię metra, która będzie całkowicie autonomiczną linią metra
— stwierdził.
Lubecka nie wytrzymała, zaśmiała się, pytając, co to ma do rzeczy.
To znaczy, że będzie zasilana autonomicznie, czyli będzie takie metro mogło funkcjonować również wtedy, kiedy nie będzie podłączony do tego całego zbiorczego systemu
— brnął dalej polityk.
Szczerby ludzie nie obchodzą
Potem było jeszcze gorzej. Lubecka zapytała, co z ludźmi, którzy mieszkają w domach i mają na przykład pompy ciepła.
To nie jest mój problem
— wypalił.
Chwilę później próbował się jednak tłumaczyć.
Znaczy… to nie jest mój problem w sensie, że jakby ja nie mam takiej sytuacji, natomiast jestem uzależniony rzeczywiście od źródeł zasilania miejskich
— mówił.
