Mecenas Bartosz Lewandowski na antenie Telewizji wPolsce24 podkreślił, że rządowa nagonka na niego ma oczywisty cel. „De facto to była taka sugestia, że za działaniami ministra Ziobry stoi Rosja tak naprawdę i tu o to tutaj przede wszystkim chodzi, a ja jestem jakimś też elementem tej całej układanki. Ten kontekst był oczywisty” - wskazał.
Rzecznik rządu Adam Szłapka zaatakował mec. Bartosza Lewandowskiego i jego kancelarię, ponieważ Kancelaria Khanzadyan Lewandowski i Partnerzy znalazła się na liście rosyjskiej ambasady jako podmiot, który świadczy pomoc prawną obywatelom Federacji Rosyjskiej.
CZYTAJ TAKŻE: Lewandowski idzie na wojnę z kłamliwym przekazem KO! Jest pismo. Po komentarzach opozycji mec. Rosati zamieścił „tajemniczy” wpis…
