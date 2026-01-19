Koalicja Obywatelska wyraźnie prowadzi, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. A jednak to prawica ma szanse na stworzenie rządu. To wyniki najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Partia Donalda Tuska straciłaby niemal wszystkich koalicjantów, natomiast PiS miałoby szansę zbudować większość, decydując się na ewentualną koalicję z Konfederacją i Braunem.
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w połowie stycznia, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,8 proc. Na drugim miejscu, z poparciem na poziomie 26,2 proc., znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja (14, 0 proc.).
PSL, PL2050 i Razem poza Sejmem!
Kto oprócz tych trzech partii znalazłby się w Sejmie i czy koalicja 13 grudnia miałaby szansę na utrzymanie władzy?
W ławach sejmowych zasiedliby jeszcze przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,1) oraz Lewica (5,9). PSL i Polska 2050, startując oddzielnie, nie weszłyby do Sejmu. Ludowcy odnotowali 4,8 proc., a PL2050 2,3 proc. poparcia. Również partii Razem z wynikiem 2,7 proc. nie zobaczylibyśmy w Sejmie.
Tusk traci władzę?
Koalicja Obywatelska w ewentualnym sojuszu z Lewicą zdobyłaby zaledwie 209 mandatów, a więc za mało na rząd większościowy, a co więcej – bez PL2050 i PSL.
Prawo i Sprawiedliwość ma natomiast szansę na przejęcie władzy, jeśli wejdzie w koalicję z Konfederacją i KKP. Taki układ dałby szerokiemu blokowi prawicowemu łącznie 251 mandatów.
Metodologia: sondaż został przeprowadzony przez pracownię United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 16-18 stycznia 2026 roku, co zapewnia aktualny obraz nastrojów społecznych z połowy miesiąca. Pomiar wykonano na reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków. Aby zapewnić najwyższą jakość danych i wiarygodne odwzorowanie struktury demograficznej społeczeństwa, zastosowano metodę mieszaną (CATI & CAWI)
Podsumowanie
Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS pokazuje, że choć Koalicja Obywatelska wygrywa wybory z wynikiem 31,8 proc., to traci zdolność do stworzenia większości rządowej. Szansę na przejęcie władzy miałby natomiast blok prawicowy, ponieważ koalicja PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej mogłaby uzyskać większość sejmową.
Wp.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751094-ko-ma-najwiecej-glosow-ale-koalicja-traci-wiekszosc-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.