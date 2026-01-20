Szerzej nieznana opinii publicznej Magdalena Chrzczonowicz, od 2025 roku samodzielna redaktor naczelna portalu OKO.press, na antenie TVP Info w likwidacji postanowiła atakować i obrażać… prezydenta USA Donalda Trumpa. Między innymi nazwała amerykańskiego przywódcę „klaunem”.
Mamy na czele jednego z najpotężniejszych krajów klauna, który mówi dokładnie to, co mu przyjdzie do głowy, bez żadnej wiedzy. Jestem przekonana, że on nie do końca wie, gdzie na mapie są te wszystkie miejsca, o których mówi, on nie ma o tym bladego pojęcia
— stwierdziła na antenie TVP Info w likwidacji Magdalena Chrzczonowicz, obrażając w ten sposób człowieka, który dwukrotnie został wybrany przez Amerykanów na prezydenta USA.
Chrzczonowicz o „zachciankach” prezydenta USA
Jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy myśleć, tak jak było z cłami poprzednimi, które zapowiedział, że tak mówi, za chwilę mu ktoś coś innego powie, za chwilę zobaczy w Fox News inną informację, więc szybko zmieni zdanie. Już po Wenezueli wiemy, że niekoniecznie tak jest. To znaczy, że on swoje chęci w danym momencie, czy zachcianki, wprowadza w życie. Potrafi, bo ma pod sobą potężną armię i służby, które mu są podległe, wykonują jego polecenia
— mówiła Chrzczonowicz, zarysowując obraz prezydenta USA jako człowieka, który rzekomo działa pod wpływem nagłego impulsu.
