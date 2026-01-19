TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Reginia-Zacharski ocenia skutki umowy z Mercosur: "Czeka nas spadek opłacalności produkcji rolnej nawet o 40 proc."

  • Polityka
  • opublikowano:
W ocenie prof. Jacka Reginia-Zacharskiego opłacalność biznesów rolniczych może spaść o 30-40 proc. po uruchomieniu dostaw w ramach umowy handlowej UE-Mercosur. / autor: Fratria
W ocenie prof. Jacka Reginia-Zacharskiego opłacalność biznesów rolniczych może spaść o 30-40 proc. po uruchomieniu dostaw w ramach umowy handlowej UE-Mercosur. / autor: Fratria

W ocenie prof. Jacka Reginia-Zacharskiego opłacalność biznesów rolniczych po uruchomieniu umowy handlowej UE-Mercosur może spaść o 30-40 proc. „Biorąc pod uwagę stan naszego rolnictwa i te poziomy opłacalności, to rzeczywiście będzie katastrofa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 politolog z Uniwersytetu Łódzkiego.

17 stycznia Ursula von der Leyen podpisała w Paragwaju umowę handlową UE-Mercosur. Prawdopodobnie 21 stycznia w Parlamencie Europejskim ma mieć miejsce głosowanie dotyczące skierowania umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Już dziś wiadomo, że EPL, do której należy Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe będzie przeciwko takiemu zaskarżeniu. Jak zagłosują europosłowie z Polski, skoro dla naszego rolnictwa ta umowa oznacza ekonomiczną katastrofę?…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych