W ocenie prof. Jacka Reginia-Zacharskiego opłacalność biznesów rolniczych po uruchomieniu umowy handlowej UE-Mercosur może spaść o 30-40 proc. „Biorąc pod uwagę stan naszego rolnictwa i te poziomy opłacalności, to rzeczywiście będzie katastrofa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 politolog z Uniwersytetu Łódzkiego.
17 stycznia Ursula von der Leyen podpisała w Paragwaju umowę handlową UE-Mercosur. Prawdopodobnie 21 stycznia w Parlamencie Europejskim ma mieć miejsce głosowanie dotyczące skierowania umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Już dziś wiadomo, że EPL, do której należy Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe będzie przeciwko takiemu zaskarżeniu. Jak zagłosują europosłowie z Polski, skoro dla naszego rolnictwa ta umowa oznacza ekonomiczną katastrofę?…
