Poseł Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna stara się wytłumaczyć z faktu, że posiadany przez niego luksusowy zegarek marki Omega nie znalazł się w jego najnowszym oświadczeniu majątkowym. Najpierw przyznał, że to faktycznie zegarek Omegi, potem temu zaprzeczał. Właśnie przedstawił kolejną wersję - że w posiadanie luksusowego zegarka wszedł po 31 grudnia 2024 roku. Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda podważył to tłumaczenie Szejny.
Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda dostrzegł na nadgarstku posła Lewicy Andrzeja Szejny luksusowy zegarek marki Omega. O tę sprawę Szejnę w Sejmie zapytał reporter Telewizji wPolsce24 Maciej Zemła. Szejna przyznał, że ma zegarek Omegi, potem temu zaprzeczał i stwierdził, że musi sobie przypomnieć, jaki zegarek ma na ręku. Red. Szereda podkreślił, że nowy zegarek Omega Speedmaster, który zauważył na ręce Szejny, kosztuje blisko 40 tys. zł. Tymczasem informacji o tym zegarku nie ma w najnowszym oświadczeniu majątkowym Szejny z 30 kwietnia 2025 roku. Teraz Szejna tłumaczy to tym, iż nie miał wspomnianego zegarka przed 31 grudnia 2024 i to dlatego nie ma go w tym oświadczeniu majątkowym.
Nowe tłumaczenia Szejny
Wszystko zgodnie z przepisami. Oświadczenie składa się do końca kwietnia danego roku według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Zatem oświadczenie, które Pan prezentuje to stan na 31.12.2024 złożone w kwietniu 2025, gdy nie posiadałem zegarka o wartości przekraczającej 10.000
— napisał na platformie X Andrzej Szejna.
Przykro mi, ale przedstawiona przez Pana informacja jest nieprawdziwa. PS. Co więcej, nie jest to jedyny zegarek znacznej wartości w pańskim posiadaniu
— zareagował na tłumaczenia posła Lewicy red. Szymon Szereda.
Proszę skontaktować się z Sejmem to Panu wytłumaczą przepisy
— bronił się dalej Szejna.
Panie Pośle, dziękuję za wskazówkę, jednak istota sprawy polega na tym, że OMEGA, o której mowa, była w pańskim posiadaniu przed 31.12.2024 r.
— podkreślił dziennikarz.
Podważona wersja Szejny
W innym wpisie red. Szereda przedstawił zdjęcie Szejny z jego profilu na Facebooku z października 2024 roku. Dziennikarz zwraca uwagę, że już wówczas na ręku Szejny widoczny był wspomniany zegarek marki Omega.
Rozumiem, że sprawę trzeba jakoś uciszyć, jednak proponuję inny trop, Panie Pośle Andrzeju Szejna. Pan Poseł początkowo nie odnosił się do mojej publikacji. Następnie, pytany w Sejmie przez Macieja Zemłę, potakiwał, że ma OMEGĘ, by w tej samej rozmowie nagle stwierdzić, że to jednak nie OMEGA. Teraz z kolei przekonuje, że nie posiadał wspomnianego zegarka przed 31.12.2024 r., podczas gdy zdjęcia z października 2024 r. mówią coś zupełnie innego…
— zaznaczył red. Szereda.
