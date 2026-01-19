Po złożonym przez Ruch Obrony Granic zawiadomianiu ws. obrażającej prezydenta RP wypowiedzi Witalija Mazurenki, łódzka prokuratura zdecydowała się wszcząć śledztwo. „Ukrainiec Mazurenko będzie odpowiadał za znieważenie Prezydenta Karola Nawrockiego! Prokuratura podjęła czynności” - napisał w mediach społecznościowych lider ROG Robert Bąkiewicz.
26 sierpnia 2025 roku na antenie telewizji Polsat News, Witalij Mazurenko porównał zachowanie prezydenta RP Karola Nawrockiego do działań „pachana”, czyli więziennego przywódcy. Mazurence nie spodobało się prezydenckie weto do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Prezydent Nawrocki stanął na stanowisku, że świadczenie 800 Plus powinno być wypłacane tylko tym Ukraińcom, którzy podjęli w Polsce pracę.
Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania pachana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego
— oświadczył Mazurenko, który na uwagę prowadzącej program dziennikarki, że przekroczył pewne granice odpowiedział, że w jego ocenienie ich nie przekroczył. Ukrainiec nie zdobył się także później na jasno brzmiące przeprosiny głowy polskiego państwa.
„Nie będzie zgody na bezkarne opluwanie Polski”
Paweł Kryszczak, który złożył zawiadomienie w imieniu Ruchu Obrony Granic, opublikował w mediach społecznościowych pismo, jakie otrzymał z Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna w Łodzi. Powiadomiono w nim, że 15 stycznia tego roku wszczęte zostało dochodzenie ws. publicznego znieważenia prezydenta RP Karola Nawrockiego. Miał się tego dopuścić Witalij Mazurenko.
Prokuratura wszczęła śledztwo. Sprawa dotyczy publicznego znieważenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego w programie „Debata Gozdyry”. Witalij Mazurenko, obywatel obcego państwa — pozwolił sobie na słowa, które w mojej ocenie były jawną obrazą głowy polskiego państwa.
Nie będzie zgody na bezkarne opluwanie Polski. Powaga urzędu Prezydenta to powaga Rzeczypospolitej
— napisał w mediach społecznościowych Paweł Kryszczak z Ruchu Obrony Granic.
Do trzech lat więzienia
Współpracę z Mazurenko po jego wypowiedzi o prezydencie RP zakończył portal Obserwator Międzynarodowy. Redakcja portalu w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że wypowiedź ukraińskiego dziennikarza była jego prywatną opinią i w żaden sposób nie odzwierciedla stanowiska redakcji. Choć Mazurenko wielokrotnie podawał się za doktoranta KUL, uczelnia odcięła się od niego, wydając komunikat, z którego wynika, że dziennikarz w roku 2020 został skreślony z listy studentów studiów doktoranckich.
Ukrainiec Mazurenko będzie odpowiadał za znieważenie Prezydenta Karola Nawrockiego! Prokuratura podjęła czynności. We wrześniu Kryszczak Paweł, działając w imieniu Ruchu Obrony Granic, złożył zawiadomienie do śledczych. Teraz otrzymał potwierdzenie, że sprawa została podjęta i prowadzone są działania.
Jak to mówi „klasyk”: działamy, nie gadamy
— napisał na X Robert Bąkiewicz.
Za publiczne znieważenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej grozi kara do trzech lat więzienia.
