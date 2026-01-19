Po tym, jak w zeszłym tygodniu rzecznik rządu Adam Szłapka zaatakował mec. Bartosza Lewandowskiego i jego kancelarię, Okręgowa Rada Adwokacka jednogłośnie stanęła po jego stronie. „Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form niewłaściwego traktowania oraz oceniania adwokatów w przestrzeni publicznej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków zawodowych” - czytamy w piśmie opublikowanym przez prawnika. Adwokat podziękował ORA, ale również koleżankom i kolegom, którzy przekazali mu wyrazy wsparcia i zadeklarowali swoją pomoc.
Kancelaria Khanzadyan Lewandowski i Partnerzy znalazła się na liście rosyjskiej ambasady jako podmiot, który świadczy pomoc prawną obywatelom Federacji Rosyjskiej. Standardowa procedura stosowana przez wszystkie ambasady i placówki dyplomatyczne posłużyła rzecznikowi rządu Adamowi Szłapce jako powód do ataku na prawnika, który reprezentuje w ostatnim czasie parlamentarzystów opozycji ściganych przez upolitycznioną za rządów Donalda Tuska prokuraturę. W związku z obecnością kancelarii na liście rosyjskiej ambasady część polityków koalicji rządzącej posądzała Lewandowskiego o współpracę z reżimem Putina czy działanie na jego rzecz.
Lewandowski dziękuje Okręgowej Radzie Adwokackiej
Jak się okazuje, wsparcia udzieliła mec. Lewandowskiemu Okręgowa Rada Adwokacka.
Bardzo dziękuję Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie za jednogłośnie przyjęte stanowisko w związku z piątkowymi atakami na mnie rzecznika rządu Adama Szłapki oraz innych polityków i niektórych dziennikarzy. Okręgowa Rada Adwokacka przypomina, że niedopuszczalne są ataki na adwokatów z uwagi na sprawy, których się podejmują. Jednocześnie bardzo dziękuję naprawdę bardzo wielu Koleżankom i Kolegom z Adwokatury (niektórych nigdy nie miałem nawet okazji osobiście poznać) za wsparcie i deklarację pomocy. Dziękuję również Prezesowi NRA Przemysławowi Rosatiemu za przypomnienie na czym polega istota zawodu adwokata
— napisał prawnik na portalu X.
Pełne stanowisko ORA
Jak brzmiała pełna treść stanowiska nr 1/2026 z dn. 18 stycznia 2026 r. Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie? Oto i ona:
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form niewłaściwego traktowania oraz oceniania adwokatów w przestrzeni publicznej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków zawodowych
— podkreśla ORA.
Rolą adwokata jest odważna obrona interesów klienta. Każdej osobie przysługuje prawo do korzystania z profesjonalnej pomocy adwokackiej bez względu na charakter sprawy lub sposób jej postrzegania w debacie publicznej. W demokratycznym państwie prawa wykonywanie zawodu adwokata polega na reprezentowaniu i obronie interesów klienta w granicach obowiązujących przepisów. Niezależność obrońcy jest jednym z fundamentów rzetelnego postępowania karnego i konstytucyjnie gwarantowanego prawa do obrony
— przypomina Rada.
Atakowanie adwokata za działania podejmowane w konkretnej sprawie jest niedopuszczalne. Stanowi to nieuprawnioną próbę wywierania wpływu na obronę. Dlatego Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie apeluje do wszystkich uczestników debaty publicznej, w tym przedstawicieli władzy wykonawczej o poszanowanie roli obrońcy w postępowaniach karnych jako gwarancji podstawowych zasad państwa demokratycznego i rządów prawa.
— podkreślono w stanowisku ORA, pod którym podpisała się dziekan Rady, Katarzyna Marta Gajowniczek-Pruszyńska.
Przypomnijmy, że w sobotę 17 stycznia, po wpisach prezydenckich ministrów i parlamentarzystów opozycji, głos w sprawie zabrał mec. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Zdumiewające, że wciąż trzeba to przypominać. Lekarz leczy. Ksiądz spowiada. Adwokat broni
— napisał na portalu X.
Podsumowanie
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jednogłośnie stanęła w obronie mec. Bartosza Lewandowskiego po atakach ze strony rzecznika rządu Adama Szłapki i polityków koalicji rządzącej. Rada podkreśliła, że atakowanie adwokatów za sprawy, których się podejmują, jest niedopuszczalne i narusza fundamentalne zasady prawa do obrony oraz niezależności zawodu adwokata. Prawnik podziękował ORA, ale również koleżankom i kolegom wspierającym go po atakach Szłapki i polityków KO.
