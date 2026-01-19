Tobiasz Bocheński, europoseł PiS, na platformie X, przeanalizował element umowy Mercosur, który najwyraźniej chciała ukryć Komisja Europejska. Chodzi o następujący natychmiast eksport jaj i mięsa drobiowego z Brazylii do Europy, które to produkty mają nie przechodzić europejskiej kontroli. „Myślę, że każdemu polskiemu producentowi przechodzą ciarki po plecach na myśl o takiej konkurencji. A to dopiero przedsmak tego, co nastąpi po Mercosur” - zaznaczył europoseł PiS.
Rolnicy w krajach całej Unii Europejskiej, także w Polsce, są zaniepokojeni zbliżającym się masowym napływem taniej żywności z państw Ameryki Południowej na podstawie umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Żywność z Ameryki Południowej nie musi spełniać rygorystycznych europejskich standardów jakościowych. Okazuje się, że obawy europejskich rolników mogą się spełnić już wkrótce.
Zdrada Komisji Europejskiej w sprawie Mercosur sięga głębiej, niż wielu do wczoraj myślało! O tym, co poniżej, nie dowiecie się z komunikatów UE, tylko od rządu brazylijskiego, KE chciała to jak najdłużej ukryć
— podkreślił w swojej analizie na platformie X Tobiasz Bocheński, europoseł PiS, opisując decyzję KE, która nie była przedstawiona do publicznej wiadomości.
— eksport jaj i mięsa drobiowego z Brazylii do UE od zaraz, bo KE stworzyła listę firm już w listopadzie-grudniu 2025,
— brak inspekcji europejskich dla mięsa drobiowego i jaj - wystarczą brazylijskie,
— uznano inspekcje brazylijskie za równouprawnione względem europejskich w kwestii jaj i mięsa drobiowego
— zauważył europoseł PiS.
Decyzje KE, o której poinformowano tylko Brazylię
Brazylia za chwilę zacznie eksport do UE jaj i mięsa drobiowego dzięki listopadowej decyzji Komisji, O KTÓREJ NIE POINFORMOWANO NIKOGO - poza Brazylią. Ministerstwo Rolnictwa Brazylii opublikowało wczoraj popołudniu komunikat w którym wyraża radość z decyzji KE w sprawie systemu „pre-listingu”, który pozwala wybranym firmom eksportować do UE produkty „BEZ WYMAGANIA INDYWIDUALNYCH AUDYTÓW europejskich władz”
— podkreślił Bocheński.
Minister Rolnictwa Brazylii Carlos Fávaro: „To doskonała wiadomość. Pre-listing Unii Europejskiej - wielkiego, bardzo wartościowego rynku dla brazylijskiego drobiu i jaj - był zamknięty od 2018 roku. Siedem lat bez Brazylii”. Warto dodać, że Brazylia była obłożona ograniczeniami z powodu ptasiej grypy oraz stwierdzenia POWAŻNYCH uchybień w brazylijskim sektorze mięsnym. Pre-listing wyłącza konieczność sprawdzania każdej firm po kolei pod kątem spełniania kryteriów europejskiego rynku. Będzie to zależało TYLKO od BRAZYLIJSKICH INSPEKCJI SANITARNYCH
— ostrzegał europoseł PiS.
Firmy z listy KE
Polityk wymienił dwóch przykładowych ogromnych firm z Ameryki Południowej, które wkrótce zaczną konkurować z europejskimi producentami jaj.
Niektóre firmy z list KE:
— GRANJA FARIA S.A, (ok. 16 mln. kur niosek; spółka matka: Global Eggs z siedzibą w Luksemburgu, właścicielem jest Brazylijczyk)
— MANTIQUEIRA ALIMENTOS S.A. (Największy producent jaj w Ameryce Południowej i 10. na świecie!; produkcja ok. 4 mld jaj rocznie; zarządza ok. 17,5 mln. kur niosek; największy udziałowiec JBS - brazylijska korporacja zatrudniająca 280 tys. osób w 400 zakładach i biurach)
— przedstawił Bocheński.
Myślę, że każdemu polskiemu producentowi przechodzą ciarki po plecach na myśl o takiej konkurencji. A to dopiero przedsmak tego, co nastąpi po Mercosur
— ostrzegł europoseł PiS.
