Polska 2050 wciąż nie wybrała swojego nowego przewodniczącego po unieważnieniu II tury wyborów na szefa partii. W tej sytuacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała w liście do działaczy, by razem z Pauliną Hennig-Kloską zostały współprzewodniczącymi partii. A co na to obecny lider Polski 2050 Szymon Hołownia? Właśnie zabrał głos w sprawie na platformie X.
Sytuacja w Polsce 2050
II tura wyborów w Polsce 2050 została unieważniona z uwagi na problemy techniczne przy głosowaniu internetowym, z tym że dalej nie jest do końca jasne, na czym one polegały. Jak w tej sytuacji wyłonić nowego przewodniczącego Polski 2050? Dziś o godzinie 18 mają zostać wznowione obrady Rady Krajowej partii w tej sprawie, które zostały przerwane w piątek 16 stycznia. W tej sytuacji minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w liście do działaczy zaproponowała, aby razem ze swoją niedawną wyborczą rywalką minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską zostały współprzewodniczącymi partii. Teraz do całej sprawy odniósł się Szymon Hołownia.
Komentarz Hołowni
Z tego, co zauważyłem, informacje o życiu wewnętrznym Polski 2050 mają Państwo podawane w czasie rzeczywistym, ale pozwolę sobie dodać do tego serialu swój odcineczek
— żartował Szymon Hołownia, w sumie odnosząc się do bardzo poważnej, kryzysowej sytuacji swojej partii politycznej.
Okazało się, że Szymon Hołownia postanowił usunąć się w cień i złożyć pełną odpowiedzialność za sytuację w partii na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i Paulinę Hennig-Kloskę.
Przekazałem dziś członkom Rady Krajowej w serdecznej wiadomości, że decyzje Kandydatek walczących o fotel Przewodniczącej, skłaniają mnie do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii
— mówił, co wydaje się jasno wskazywać, że Szymon Hołownia jednak nie będzie próbował utrzymać stanowiska przewodniczącego Polski 2050.
Fundamentem mojego myślenia jest, i zawsze była, spójność K15X oraz stałość i trwałość Klubu Parlamentarnego. Tak wiele przecież mamy jeszcze razem do zrobienia
— zapewnił Hołownia.
Poczekam (za Zauchą) aż „Most nad rzeką zdarzeń” opustoszeje. A wtedy z pewnością dane nam będzie jeszcze nie raz usiąść, znów z życzliwością porozmawiać, a potem wspólnie i dobrze popracować dla Polski. Powodzenia w wyborach
— zakończył swój wpis przewodniczący Polski 2050.
Co dalej?
Wygląda na to, że wybory na przewodniczącego Polski 2050 jednak się odbędą. Czy jednak powtórzona będzie jedynie ich II tura? Być może jeszcze dziś poznamy odpowiedzieć na to pytanie, po obradach Rady Krajowej Polski 2050.
