Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda dostrzegł na nadgarstku posła Lewicy Andrzeja Szejny, byłego wiceministra spraw zagranicznych, luksusowy zegarek marki Omega. Nie ma go jednak w oświadczeniu majątkowym posła. Dlaczego? Szejna w kuriozalny sposób tłumaczył się z tej sprawy w rozmowie z dziennikarzem Telewizji wPolsce24 Maciejem Zemłą.
Na nadgarstku posła Lewicy Andrzeja Szejny widać luksusowy zegarek Omega Speedmaster – nowy kosztuje blisko 40 000 PLN! Problem w tym, że w opublikowanym oświadczeniu majątkowym byłego wiceministra spraw zagranicznych nie ma po nim żadnego śladu! Czekamy na wyjaśnienia
— napisał na platformie X Szymon Szereda, dziennikarz Telewizji wPolsce24, załączając zdjęcie Szejny z widocznym zegarkiem na ręku.
Brak informacji w oświadczeniu majątkowym
W ostatnim oświadczeniu majątkowym Andrzeja Szejny, złożonym 30 kwietnia 2024 roku, polityk Lewicy wśród należących do niego rzeczy o wartości przekraczającej ponad 10 tys. zł wpisał m.in. dwa samochody, nie zawarł tam jednak żadnej wzmianki o luksusowym zegarku.
Czy to Omega? Szejna zmieniał wersję
Reporter Telewizji wPolsce24 Maciej Zemła zapytał o te sprawę w Sejmie samego posła Andrzeja Szejnę. Reakcja polityka Lewicy była zaskakująca.
Mogę zobaczyć pana zegarek? To nie jest Omega?
— zapytał red. Maciej Zemła.
Tak, tak
— odparł Szejna.
Nie znajdę go w pańskim oświadczeniu majątkowym, takie zegarki są dosyć drogie panie ministrze
— zauważył dziennikarz Telewizji wPolsce24.
To jest zegarek, który… jest… muszę sobie przypomnieć, co to za zegarek…
— mówił wyraźnie zmieszany Szejna.
Naprawdę Omegi są dosyć drogie, chyba powinien być w oświadczeniu majątkowym, bez uszczypliwości
— podkreślił reporter.
To nie jest Omega
— powiedział nagle Szejna, zmieniając swoją wcześniejszą wersję.
Mogę go zobaczyć z bliska?
— dopytał dziennikarz.
To nie jest Omega
— powtórzył jedynie na tę prośbę poseł Lewicy.
Niespójne odpowiedzi Andrzeja Szejny na pytania dziennikarza Telewizji wPolsce24 o zegarek na jego ręce wydają się wskazywać na to, iż jest on świadomy problematyczności sprawy drogiego zegarka, nie ujętego w jego oświadczeniu majątkowym.
Adam Stankiewicz/X/Telewizja wPolsce24
