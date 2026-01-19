W „Newsweeku” ukazał się tekst red. Jacka Gądka pt. „Iskrzy u Nawrockiego” - promowany już na okładce tygodnika - w którym autor opisał rzekome konflikty występujące w otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego. „Foto niezłe, treść nieco słabsza. Taka plotkarska-baśniowa” - zareagował na tekst „Newsweeka” Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
Co znalazło się w tekście „Newsweeka”?
W otoczeniu prezydenta iskrzy. Najostrzejszy jest konflikt między Marcinem Przydaczem a Sławomirem Cenckiewiczem. Do tego strach przed kretem i podsłuchami
— opisywał atmosferę, jaka ma panować Kancelarii Prezydenta, red. Jacek Gądek.
Przydacz i Bogucki nienawidzą się z Cenckiewiczem
— mówił powiedzieć dziennikarzowi „człowiek z kręgu pałacu”.
W pałacu i w PiS wiele osób źle życzy Cenckiewiczowi
— podkreślił a kolei inny rozmówca autora tekstu „Newsweeka”.
Reakcja Cenckiewicza i Przydacza
Na okładkowy tekst „Newsweeka” zareagowali wspominani w nim szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz i szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Przeczytałem. Korzystne (foto) :)
— odniósł się do tekstu „Newsweeka” prof. Sławomir Cenckiewicz. Na okładce artykułu widać Sławomira Cenkickiewicza, Karola Nawrockiego i Marcina Przydacza. Ich wyrazy twarzy mają najpewniej sugerować czytelnikowi, że w otoczeniu prezydenta faktycznie „iskrzy”.
I ja również. Foto niezłe, treść nieco słabsza. Taka plotkarska-baśniowa. Wraz z prof. Sławomirem Cenckiewiczem i całym kierownictwem KPRP pozdrawiamy. Działamy dalej. Karawana jedzie. PS. Redaktorze Jacku Gądku, trzeba koniecznie popracować nad źródłami ;)
— zareagował na artykuł z kolei Marcin Przydacz.
Weryfikacja prawdziwości artykułu red. Jacka Gądka jest bardzo trudna z uwagi na fakt, że składa się on wyłącznie z relacji anonimowych osób, mających być w otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego.
Adam Stankiewicz/Newsweek/X
