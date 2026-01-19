"Newsweek" rozpisuje się o rzekomym konflikcie w otoczeniu prezydenta. Przydacz: "Foto niezłe, treść nieco słabsza. Taka plotkarska-baśniowa"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Paweł Supernak/X
autor: PAP/Paweł Supernak/X

W „Newsweeku” ukazał się tekst red. Jacka Gądka pt. „Iskrzy u Nawrockiego” - promowany już na okładce tygodnika - w którym autor opisał rzekome konflikty występujące w otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego. „Foto niezłe, treść nieco słabsza. Taka plotkarska-baśniowa” - zareagował na tekst „Newsweeka” Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Co znalazło się w tekście „Newsweeka”?

W otoczeniu prezydenta iskrzy. Najostrzejszy jest konflikt między Marcinem Przydaczem a Sławomirem Cenckiewiczem. Do tego strach przed kretem i podsłuchami

— opisywał atmosferę, jaka ma panować Kancelarii Prezydenta, red. Jacek Gądek.

Przydacz i Bogucki nienawidzą się z Cenckiewiczem

— mówił powiedzieć dziennikarzowi „człowiek z kręgu pałacu”.

W pałacu i w PiS wiele osób źle życzy Cenckiewiczowi

— podkreślił a kolei inny rozmówca autora tekstu „Newsweeka”.

Reakcja Cenckiewicza i Przydacza

Na okładkowy tekst „Newsweeka” zareagowali wspominani w nim szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz i szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Przeczytałem. Korzystne (foto) :)

— odniósł się do tekstu „Newsweeka” prof. Sławomir Cenckiewicz. Na okładce artykułu widać Sławomira Cenkickiewicza, Karola Nawrockiego i Marcina Przydacza. Ich wyrazy twarzy mają najpewniej sugerować czytelnikowi, że w otoczeniu prezydenta faktycznie „iskrzy”.

I ja również. Foto niezłe, treść nieco słabsza. Taka plotkarska-baśniowa. Wraz z prof. Sławomirem Cenckiewiczem i całym kierownictwem KPRP pozdrawiamy. Działamy dalej. Karawana jedzie. PS. Redaktorze Jacku Gądku, trzeba koniecznie popracować nad źródłami ;)

— zareagował na artykuł z kolei Marcin Przydacz.

Weryfikacja prawdziwości artykułu red. Jacka Gądka jest bardzo trudna z uwagi na fakt, że składa się on wyłącznie z relacji anonimowych osób, mających być w otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wierzbicki i Biedroń pokazali Pałac… od kuchni! Kucharz prezydenta ujawnia, ile kalorii dziennie spożywa Karol Nawrocki

Adam Stankiewicz/Newsweek/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych