Po unieważnionej II turze głosowania na przewodniczącego Polski 2050 wciąż nie wiadomo, kto będzie nowym przewodniczącym tego ugrupowania. Istnieje nawet scenariusz, że partią nadal będzie kierował Szymon Hołownia. W tej kryzysowej sytuacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, wysłała list do działaczy, w którym proponuje… by ona i jej rywalka z II tury wyborów, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, współprzewodniczyły partii.
Druga tura wyborów w Polsce 2050, w której startowały Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska, została unieważniona 12 stycznia, oficjalnie z powodu problemów technicznych. Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto zawinił w tej sprawie i co dokładnie się wydarzyło.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz we wspomnianym liście podkreśliła, że partia znalazła się w kryzysie i wobec tego decyzję o jej przyszłości powinien podjąć Zjazd Krajowy Polski 2050, składający się również z liderów regionów, a nie Rada Krajowa. O sprawie donosi Wirtualna Polska.
Wspólny front przeciwko Hołowni?
Co więcej, z nieoficjalnych ustaleń WP wynika, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skonsultowała wcześniej swój pomysł z Pauliną Hennig-Kloską. Jaki cel może mieć taki sojusz niedawnych rywalek? Być może to wspólny front przeciwko Szymonowi Hołowni, który sam nie wykluczył, że w obecnej sytuacji będzie ubiegał się o dalsze przewodniczenie partii.
W nowym zarządzie znalazłoby się też miejsce dla Hołowni
— zastrzega jednak rozmówca WP z Polski 2050.
Wznowienie obrad
Na ten moment decyzję w sprawie unieważnionych wyborów na przewodniczącego Polski 2050 ma podjąć Rada Krajowa partii. Dziś o godzinie 18 mają zostać wznowione obrady, które zostały przerwane w piątek 16 stycznia.
