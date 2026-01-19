„To nie jest zbieg okoliczności, że procedura przyjęcia umowy UE-Mercosur przyspieszyła tuż po przejęciu władzy przez Donalda Tuska. On właściwie się na wszystko zgadza. Dostał zgodę od pani Von der Leyen na to, żeby napisać coś mocnego na X, teraz się napina na konferencjach prasowych, natomiast jego działania były takie, że nie udało się tego zablokować” - powiedział dziś rano Marcin Porzucek, poseł PiS, w programie „Budzimy się” na antenie Telewizji wPolsce24.
W sobotę 17 stycznia przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podpisała w Paragwaju umowę handlową UE-Mercosur. Podczas uroczystości mówiła o przyjęciu tych zapisów z ogromnym zachwytem. Co oznacza dla Europy i Polski umowa z Mercosur?…
