„Premier Donald Tusk ma taką naturę, że lubi się awanturować, lubi podkładać kłody pod nogi. Prezydent Nawrocki funkcjonuje w tych warunkach kohabitacji i chyba sobie dobrze radzi z premierem Tuskiem, przede wszystkim wyraźnie wskazując jakie są jego kompetencje określone wprost w konstytucji i jakie ma prerogatywy do tego, żeby realizować swój mandat” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.
Leśkiewicz w programie „Rozmowa Wikły pytany był o relacje prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem. W najnowszym numerze tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn pisze o szefie rządu jako „awanturomacie” i przypomina, jak on sam i jego środowisko zwalczało śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudę.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wojna Tuska z prezydentami. „To już trzeci prezydent, z którym Tusk jako premier nie potrafi ułożyć relacji”
Rządzący założyli, że prezydentem będzie Trzaskowski. Tymczasem Polacy wybrali na prezydenta Karola Nawrockiego i cały układ, wszystkie przygotowywane ustawy, które miały być bezrefleksyjnie podpisywane przez ich prezydenta okazało się, że podpisane nie są, bo są złym prawem. (…) Weryfikujemy to bardzo dokładnie. Prawnicy, eksperci weryfikują każdy przepis, w każdej kierowanej na biurko prezydenta ustawie. Stąd 23 weta pana prezydenta, ale też 144 ustawy podpisane
— podkreślił Leśkiewicz.
Marcin Wikło zwrócił uwagę na to, że co jakiś czas w prezydenta próbuje uderzyć się za pomocą fejków. Jeden z ostatnich mówił o tym, że prezydent miał pomagać Zbigniewowi Ziobrze w uzyskaniu azylu politycznego na Węgrzech.
Co chwilę spotykamy się z takimi fejkami, manipulacjami, które kierowane są w stronę prezydenta lub jego otoczenia, to jednak wszystko nieprawda. Rządzący nie są w stanie merytorycznie podejmować jakiejkolwiek dyskusji z panem prezydentem, więc posługują się kłamstwami i manipulacjami
— powiedział.
Prezydent w żaden sposób nie pomagał Zbigniewowi Ziobrze w uzyskaniu azylu na Węgrzech
— zaznaczył.
Rzecznik pytany był również o atak Adama Michnika na wyborców prezydenta.
CZYTAJ WIĘCEJ: Michnik atakuje wyborców prezydenta Nawrockiego: Połowa mojego narodu oddała głosy na kandydata, któremu bliżej do przestępców stadionowych
Adam Michnik chciałby być nadal demiurgiem, który kształtuje świadomość Polaków, panuje nad ich umysłami. To się już nie zdarzy. Polacy są mądrzy, potrafili dobrze wybrać 1 czerwca głosując na Karola Nawrockiego. Adam Michnik i środowisko „Gazety Wyborczej” nie potrafi sobie poradzić z regułami demokracji, które obowiązują. (…) Nie jest prawdą, że Karol Nawrocki opiera się wyłącznie na środowisku kibiców. Opiera się na środowisku ludzi, którzy noszą Polskę w sercu, a to, że był na 18. pielgrzymce kibiców na Jasną Górę, to chyba nic w tym złego nie jest. (…) Każdy ma prawo uczestniczyć w pielgrzymce. (…) Nie zamierzamy się tego w żaden sposób tłumaczyć
— zaznaczył.
Gość red. Marcina Wikły zwrócił uwagę na to, że wokół prezydenta próbuje się zbudować „negatywną atmosferę”.
To są zarówno środowiska polityczne skupione wokół premiera Donalda Tuska, to jest część dziennikarzy, ludzi kształtujących opinie, część autorytetów prawnych, którzy podważają decyzje Karola Nawrockiego. (…) Jest budowana taka negatywna atmosfera wokół prezydenta, budowana przez środowisko związane z rządzącymi. Prezydent nie zamierza zrobić ani jednego kroku wstecz
Telewizja wPolsce24/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751049-tylko-u-nas-leskiewicz-tusk-lubi-sie-awanturowac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.