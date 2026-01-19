W poniedziałek o godz. 18 mają zostać wznowione przerwane w piątek w nocy obrady Rady Krajowej Polski 2050. Rada ma zdecydować, czy powtórzyć drugą turę unieważnionych wyborów na przewodniczącego ugrupowania, czy rozpisać wybory od nowa. Tymczasem wychodzą nowe informacje dot. przebiegu piątkowej Rady.
Przerwany obrady
Rada Krajowa Polski 2050 zebrała się w piątek wieczorem w związku z unieważnieniem w miniony poniedziałek drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego ugrupowania. O stanowisko szefa partii w drugiej turze ubiegały się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Z powodu problemów technicznych odbywające się zdalnie głosowanie unieważniono, przedstawiciele partii zapowiadali zawiadomienie ABW oraz Prokuratury Krajowej.
Obrady rozpoczęły się w piątek ok. godz. 18.30, a przerwane zostały po godz. 23. Prowadząca obrady Agnieszka Buczyńska poinformowała, że podjęła decyzję o zarządzeniu przerwy do poniedziałku do godz. 18.00. Posłanka, której prowadzenie obrad miał przekazać obecny lider partii Szymon Hołownia, zapewniła we wpisie na X, że jej decyzja była podyktowana „troską o zachowanie standardów”.
Buczyńska zapewniła też, że ogłoszenie przerwy mieściło się w granicach obowiązujących przepisów i było - jak dodała - działaniem w pełni uprawnionym, racjonalnym i odpowiedzialnym.
Hołownia w Dubaju
Według ustaleń dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego, Hołownia miał wylogować się z obrad, gdy „zorientował się, że przegrywa głosowania”, a same obrady zakończyły się w „burzliwej atmosferze”. Hołownia miał też powiedzieć, że jest „zmęczony”.
Okazuje się, że Hołownia mógł być „zmęczony”, bo… miał przebywać akurat w Dubaju.
Pojechał do Dubaju. Wczoraj miała być decyzja, czy powtórzyć te wybory, czy pierwszą turę, czy drugą. Okazało się, że poseł, były marszałek, przerwał łączenie i odłożono decyzję. Miał prawo być zmęczony, bo w Dubaju nie była 23.00, jak twierdzą jego koledzy, tylko trzy godziny więcej
— przekazała Dorota Gawryluk w programie „Kalejdoskop Wydarzeń” w Polsat NEWS.
Koalicja umiera ze strachu, że rozsypie się Polska 2050
— powiedział z kolei współprowadzący program Jan Wróbel i stwierdził, że postawy Hołowni „nie da się obronić”.
To jest kwestia zarządzania masą upadłościową, bo wiadomo, że część posłów Polski 2050 pójdzie na listach z Platformą Obywatelską w następnych wyborach, więc tylko o to chodzi
— dodała Gawryluk.
