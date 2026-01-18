MSZ: Polak uwolniony z więzienia w Wenezueli jest już w Europie. Chce jak najszybciej spotkać się z rodziną

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Polski obywatel, który został uwolniony z więzienia w Wenezueli, jest w Europie; w ciągu kilkunastu godzin wyjedzie z Pragi do Polski - przekazało MSZ. Jak podkreśla resort dyplomacji, uwolniony Polak czuje się dobrze, a jego priorytetem jest obecnie jak najszybsze spotkanie z rodziną.

Jak przekazało PAP MSZ, dzięki skoordynowanym działaniom grupy państw Unii Europejskiej, w tym zaangażowaniu polskiej placówki w Caracas, polski obywatel, który od roku przebywał w wenezuelskim więzieniu bez postawienia zarzutów i bez procesu, został uwolniony.

Nasz rodak czuje się dobrze. Jego priorytetem jest obecnie jak najszybsze spotkanie z rodziną

— wskazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami z Czech, obywatel RP jest już w Europie i w ciągu kilkunastu godzin wyjedzie z Pragi do Polski

— dodał rzecznik MSZ.

Uwolnienie więźniów politycznych w Wenezueli

Wenezuelska organizacja praw człowieka Foro Penal, razem z innymi organizacjami pozarządowymi, zabiegała o uwolnienie więźniów politycznych w Wenezueli. W związku z pojmaniem przez amerykańskie wojsko prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i zmianami w tym kraju, od 8 stycznia do sobotniego wieczora z zakładów karnych nowe władze uwolniły 139 więźniów politycznych.

Wcześniej Foro Penal podawała, że w tamtejszych zakładach karnych przetrzymywanych jest ponad 800 takich więźniów. Wśród nich polski obywatel, mający również paszport ukraiński.

3 stycznia rano amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w Wenezueli służących ujęciu Nicolasa Maduro. Polityk wraz z żoną został przetransportowany do stanu Nowy Jork, gdzie niebawem przed sądem ruszył jego proces, w którym zarzuca mu się m.in. przestępstwa związane z narkotykami i terroryzm.

Zgodnie ze statystykami Foro Penal, od czasu dojścia do władzy w 2013 r. Nicolasa Maduro, w całym kraju z powodów politycznych zatrzymano ponad 18,6 tys. osób.

Adam Stankiewicz/PAP

