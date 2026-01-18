Polska 2050 notuje bardzo słabe wyniki sondażowe, a wpływ na to ma m.in. kryzys przywództwa w tej partii związany z zapowiedzi Szymona Hołowni o wycofaniu się z polskiej polityki. „Osoba, która nakłoniła Szymona Hołownię do tak destrukcyjnego planu działania, powinna dokonać publicznego samobiczowania się oraz zniknąć z polskiej polityki. Ta osoba zadziałała jak agent w znanym telewizyjnym show doprowadzając organizację do pełnej destabilizacji” - oceniła we wpisie na platformie X Izabela Bodnar, poseł, która w lipcu ubiegłego roku odeszła z Polski 2050.
Ktoś doradził Szymonowi Hołowni we wrześniu, aby wycofał się z polskiej polityki, jak się okazuje wbrew niemu samemu. Ta decyzja pociągnęła za sobą szereg katastrof wizerunkowych i organizacyjnych
— stwierdziła we wpisie na platformie X Izabela Bodnar.
Była posłanka Polski 2050 przeanalizowała, jakie skutki dla partii miała wspomniana decyzja Szymona Hołowni.
Szok i upadek morale w strukturach partii. Poszukiwanie pracy przez Szymona na oczach całej Polski zakończone fiaskiem. Wyglądającą niepoważnie chwiejność decyzji: wrócić? Nie wrócić? Otwarcie brutalnej kampanii wyborczej wewnątrz partii, która zgrany dotąd zespół podzieliła i skłóciła. Fatalne wybory, które miały być nowym otwarciem, a stały się tragikomedią emitowaną na całą Polskę, które ośmieszyły i skompromitowały partię. Podziały tak silne, że już nawet Szymon nie potrafi ich zasypać, być może to zaszło już za daleko
— analizowała Bodnar.
Poważne zarzuty
Poseł ostro skrytykowała osobę, która nakłoniła Hołownię do odejścia z polskiej polityki.
Osoba, która nakłoniła Szymona Hołownię do tak destrukcyjnego planu działania, powinna dokonać publicznego samobiczowania się oraz zniknąć z polskiej polityki. Ta osoba zadziałała jak agent w znanym telewizyjnym show doprowadzając organizację do pełnej destabilizacji. Zakładam, że przez totalny brak wyczucia politycznego, nie ze złej woli
— napisała poseł.
