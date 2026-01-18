Taka to "prawica". Bulwersujące! Pitoń wybiera rosyjski mir i przywództwo Rosji. Możdżonek reaguje: Russische goralenvolk?

Pitoń woli przywództwo Rosji. / autor: © Schlurcher
Na kanale telewizjapolska24 pojawił się materiał z Sebastianem Pitoniem pt. „Wybieram ruski mir. Wolę przywództwo Rosji,niż USA! Stanisław Pitoń”. „Russische goralenvolk?”- zapytał Marcin Możdżonek.

O powadze tego materiału najlepiej świadczy fakt, że nawet w tytule podano błędne nazwisko rozmówcy, ale już sam tytuł bulwersuje.

Sebastian Pitoń to znany w kręgach związanych z Konfederacją Korony Polskiej „działacz społeczny”, który znany jest z radykalnych poglądów.

Pytanie Możdżonka

Materiał skomentował w mediach społecznościowych Marcin Możdżonek, były siatkarz, obecnie polityk Konfederacji.

Russische goralenvolk?

— zapytał.

To nie wszystko

Jeden z internautów zauważył, że Pitoń znany jest także z… wybielania tej zbrodniczej inicjatywy.

Goralenvolk ratowało Polaków, AK ich zabijało… Taki jest bilans działalności… Takie są fakty, a intencje to sobie można w dupę wsadzić. Nie wiemy, jakie były. Liczą się fakty. GV to polscy patrioci. AK wrogowie Polski

— przekonywał (pisownia poprawiona).

Adrian Siwek/X

