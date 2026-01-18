Na kanale telewizjapolska24 pojawił się materiał z Sebastianem Pitoniem pt. „Wybieram ruski mir. Wolę przywództwo Rosji,niż USA! Stanisław Pitoń”. „Russische goralenvolk?”- zapytał Marcin Możdżonek.
O powadze tego materiału najlepiej świadczy fakt, że nawet w tytule podano błędne nazwisko rozmówcy, ale już sam tytuł bulwersuje.
Sebastian Pitoń to znany w kręgach związanych z Konfederacją Korony Polskiej „działacz społeczny”, który znany jest z radykalnych poglądów.
Pytanie Możdżonka
Materiał skomentował w mediach społecznościowych Marcin Możdżonek, były siatkarz, obecnie polityk Konfederacji.
Russische goralenvolk?
— zapytał.
To nie wszystko
Jeden z internautów zauważył, że Pitoń znany jest także z… wybielania tej zbrodniczej inicjatywy.
Goralenvolk ratowało Polaków, AK ich zabijało… Taki jest bilans działalności… Takie są fakty, a intencje to sobie można w dupę wsadzić. Nie wiemy, jakie były. Liczą się fakty. GV to polscy patrioci. AK wrogowie Polski
— przekonywał (pisownia poprawiona).
Adrian Siwek/X
