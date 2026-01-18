TYLKO U NAS

TYLKO U NAS: Ozdoba: Rządzącym chodzi wyłącznie o upokorzenie Ziobry, pokazywanie go w kajdankach. Chcą robić igrzyska

Europoseł PiS Jacek Ozdoba nie przebiera w słowach na antenie Telewizji wPolsce24 oceniają działania prokuratury i zachowanie sądu ws. Zbigniewa Ziobro.
Europoseł Jacek Ozdoba nie ma wątpliwości, że gdyby nie manipulowanie wymiarem sprawiedliwości przez obecnie rządzących były szef MS Zbigniew Ziobro przebywałby dziś w Polsce. „Chodzi o to, aby go upokarzać, wyprowadzać w kajdankach, aby tworzyć igrzyska, aby do końca tej kadencji Sejmu był w areszcie po to, aby stworzyć wrażenie jakichś rozliczeń” - ocenił w Telewizji wPolsce24 wiceminister klimatu i środowiska.

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ma podjąć decyzję o tymczasowym areszcie dla byłego szefa MS Zbigniewa Ziobro. Wcześniej sąd odrzucił wniosek jego obrońców o wyłączenie sędzi związanej z „Iustitią”, która zignorowała prośbę obrońców o dostęp do wszystkich materiałów w tej sprawie. Materiałów tych, nie chce udostępnić adwokatom prokuratura.

Wola polityczna staje się de facto decyzją, a nie kwestią postępowania, reguł, które są uchwalone w konstytucji, ustawach, w kodeksach postępowania. Niestety widzimy, że zabawa w ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości ma nową odsłonę. To, co się dzieje wokół ministra Zbigniewa Ziobry jest elementem daleko idącej niesprawiedliwości. Chciałbym, żeby Temida, która ma być ślepa i powinna rozważać wszystkie racje, dzisiaj wypełnia tylko i wyłącznie wolę polityczną. Liczba spektakularnych porażek, czy wypełniania właściwie takiej politycznej woli w sprawie ministra Ziobry jest na tyle duża, że nikt już w Polsce chyba nie ma wątpliwości, że tu chodzi o igrzyska, a nie o jakikolwiek proces. A ten co do zasady w ogóle nie powinien mieć miejsca. Zarzuty, które są formułowane na potrzeby tymczasowego aresztowania to jest jakiś absurd

— powiedział w Telewizji wPolsce24 europoseł Jacek Ozdoba.

Chodzi tylko i wyłącznie o igrzyska

Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że chęć dopadnięcia Zbigniewa Ziobry i nieliczenia się z faktami oraz dowodami jest porażająco wyraźna.

Zacznijmy od tego, że premier z góry zakłada i wie jaka będzie decyzja. Dziwię się, że władza wykonawcza, która ma na ustach hasła „konstytucja” i „praworządność” z góry potrafi przewidzieć, jakie będzie rozstrzygnięcie. Premier tworzy swoisty nacisk na wymiar sprawiedliwości i to, co obserwujemy, te wyłączenia ze światem polityki w tle – choć oficjalnie mają to być niezależni sędziowie - to wszystko zmierza do tego, że mamy do czynienia z daleko idącą niesprawiedliwością. Ja mogę państwa zapewnić, że Zbigniew Ziobry Ziobro byłby dalej w Polsce, gdyby nie fakt, że tu chodzi tylko i wyłącznie o igrzyska. Chodzi o areszt tymczasowy, a właściwie wydobywczy. Chodzi o to, aby go upokarzać, wyprowadzać w kajdankach, aby tworzyć igrzyska, aby do końca tej kadencji Sejmu był w areszcie po to, aby stworzyć wrażenie jakichś rozliczeń

— zauważył europoseł PiS i przypomniał, że zarzuty prokuratury są wyssane z palca.

Jakie są zarzuty w do pana ministra? Wyremontowanie prokuratury? Przekazanie środków? Czy też to, że minister decydował i wspierał działalność na przykład organizacji, która miała pomagać osobom pokrzywdzonym? To jest jakiś kompletny absurd. Żyjemy dziś w państwie, które zamiast zająć się walką z przestępcami, zajmuje się nagonką polityczną, wymyślaniem zarzutów o zorganizowanej grupie przestępczej. No nie wiem. Jestem prawnikiem i uczono mnie na studiach, że aby przesłanki zorganizowanej grupy przestępczej były spełnione, to są określone kryteria, a tu mamy jakieś hasła, które są rzucane. Sprawa Dariusza Mateckiego pokazała, że ten błąd z ich punktu widzenia, bo ktoś wyszedł z aresztu, ponieważ zostało to skorygowane, iż dzisiaj będą decydować politycy w togach. Nie chcę nikogo obrażać, ale dlaczego akurat w tych sprawach nie mogą być sędziowie, którzy nie budzą żadnych wątpliwości? Na parę tysięcy sędziów musimy mieć sędziego z „Iustitii”? Musimy mieć sytuację, że korzystne dowody nie mogą być dołączone do całości materiału? To jest jakaś kompletna abstrakcja pokazująca, po co robi się ten cały spektakl

— stwierdziła europoseł Jacek Ozdoba.

Robert Knap/Telewizja wPolsce24

