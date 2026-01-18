Michnik atakuje wyborców prezydenta Nawrockiego: Połowa mojego narodu oddała głosy na kandydata, któremu bliżej do przestępców stadionowych

Adam Michnik zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego i jego wyborców / autor: Fratria
Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Adam Michnik zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego i jego wyborców. Próbował rościć sobie prawo do decydowania, kto należy do „pokolenia buntu”.

Transformacja polska to jest najlepszy okres w polskiej historii przez ostatnie cztery stulecia, więc mogę powiedzieć spokojnie, że należę do szczęściarzy

— mówił Adam Michnik w rozmowie z Dorotą Wellman w programie TVN.

Następnie zaczął on atakować nie tylko prezydenta Karola Nawrockiego, ale także jego wyborców.

Nie podoba mi się natomiast to, że połowa mojego narodu oddała w wyborach prezydenckich głosy na kandydata, któremu bliżej do przestępców stadionowych, kiboli niż do ludzi z pokolenia buntu

— atakował.

Nie podoba mi się, że tak wielu ludzi wycofuje się z odpowiedzialności za stan życia publicznego, że jest tak wiele przyzwolenia na nieprawdę, na hejt i nienawiść

— przekonywał.

Podsumowanie

Adam Michnik zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego i wyborców. Opowiadał, że ma pretensje do Polaków o oddanie na niego głosu w wyborach.

Adrian Siwek/TVN

