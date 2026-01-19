Nie milkną echa ataku premiera Donalda Tuska na jego poprzednika Mateusza Morawieckiego. Tusk próbował wykorzystać sprawę promu do „Jantar Unity” do uderzania w Zjednoczoną Prawicę. Propagandowe wpisy zamieszczali na X politycy koalicji rządzącej, np. minister Tomasz Siemoniak. Historię budowy promu przytoczył europoseł PiS Piotr Müller, załączając zdjęcie po wodowaniu w listopadzie 2023.”Weźcie się do roboty, bo za kilka lat nie będzie czego otwierać i uruchamiać”- napisał na portalu X. Z kolei inny europarlamentarzysta PiS - Tobiasz Bocheński - przypomniał Tuskowi, co w tym czasie stało się w UE. „Jego przyjaciółka von der Leyen właśnie złożyła podpis pod Mercosur - wyrokiem śmierci na polskie rolnictwo - a ten gada o stępkach, których by nie było, gdyby nie rządy Prawa i Sprawiedliwości. To jest parodia polskiego premiera” - ocenił.
Prawie 200-metrowy prom „Jantar Unity”, zacumowany do odrzańskiego nabrzeża w Szczecinie został uroczyście ochrzczony. Butelkę szampana o kadłub statku rozbiła Miłosława Błaszyk-Zjawińska, od 35 lat pracująca w Polskiej Żegludze Morskiej, dyrektor Pionu Zarządzania w PŻM, przewodnicząca Klubu Matek Chrzestnych Statków PŻM.
Atak Tuska
Rządzący postanowili wykorzystać sprawę do atakowania Prawa i Sprawiedliwości. Sukces próbował przypisać sobie premier Donald Tusk, a wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podczas uroczystości wyśmiewał byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
Robi większe wrażenie niż stępka Morawieckiego. Przyznajcie!
— szydził Tusk.
Z radości nie posiadał się także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Dla Polski na Bałtyku
— napisał, podając dalej wpis Tuska.
Wyrok śmierci
Na wpis premiera i propagandowe zachwyty członków koalicji rządzącej zareagowali w mediach społecznościowych europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Jego przyjaciółka von der Leyen właśnie złożyła podpis pod Mercosur - wyrokiem śmierci na polskie rolnictwo - a ten gada o stępkach, których by nie było, gdyby nie rządy Prawa i Sprawiedliwości. To jest parodia polskiego premiera
— zaznaczył Tobiasz Bocheński.
Statek wybudowany w ramach kontraktu podpisanego 26 listopada 2021 r. gdy premierem był Mateusz Morawiecki, a wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk. Kontrakt krytykowany przez waszą ekipę. Statek zwodowany 31 października 2023 r. Tyle o faktach. Weźcie się do roboty, bo za kilka lat nie będzie czego otwierać i uruchamiać. W załączeniu zdjęcie tuż po wodowaniu w listopadzie 2023
— napisał Piotr Müller w odpowiedzi na wpis Tomasza Siemoniaka.
Warto przypomnieć jednak, że budowa promu została zapoczątkowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2022 roku.
Podsumowanie
Donald Tusk i politycy koalicji rządzącej wykorzystali chrzest promu „Jantar Unity” do ataku na byłego premiera Mateusza Morawieckiego, próbując przypisać sobie sukces inwestycji. Politycy PiS odpowiadali, podkreślając, że kontrakt i budowa promu zostały rozpoczęte za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751019-tusk-atakuje-morawieckiego-europoslowie-pis-parodia
