Nietypowy sojusz. Józefaciuk popiera projekt Konfederacji o walce z alienacją rodzicielską. Wipler: "To wyjątkowa sprawa w naszej polityce"

  • Polityka
  • opublikowano:
Konfederacja złożyła projekt dotyczący walki z alienacją rodzicielską. Wspiera go poseł Marcin Józefaciuk. / autor: Fratria
Konfederacja złożyła projekt dotyczący walki z alienacją rodzicielską. Wspiera go poseł Marcin Józefaciuk. / autor: Fratria

Konfederacja złożyła projekt dotyczący walki z alienacją rodzicielską. W sprawie tej doszło do nietypowego sojuszy. Wsparcia udzielił bowiem kojarzony z lewicowymi poglądami poseł Marcin Józefaciuk. „Wyjście z własnej bańki w słusznej sprawie to wyjątkowa sprawa w naszej polityce, a on to zrobił, szacunek” - napisał poseł Przemysław Wipler.

Najlepsi są kompletnie nieoczekiwani sojusznicy. Poseł Marcin Józefaciuk broni mojego projektu o alienacji rodzicielskiej złożonego przez klub Konfederacji przed kłamliwymi atakami. Wyjście z własnej bańki w słusznej sprawie to wyjątkowa sprawa w naszej polityce, a on to zrobił, szacunek

— napisał Przemysław Wipler, poseł Konfederacji we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

Projekt Konfederacji

Poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej został złożony w Sejmie.

Podczas konferencji prasowej poinformowali o tym posłowie Konfederacji Przemysław Wipler oraz Michał Wawer. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za uporczywe i wielokrotne uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem oraz możliwość reagowania także na jednorazowe naruszenia orzeczeń sądu.

Według autorów projektu obecne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie zapewniają skutecznego wykonywania orzeczeń w sprawach kontaktów z dzieckiem. Jak argumentowali, stosowane obecnie sankcje finansowe są niewystarczające i często nakładane po wielu latach postępowań, co nie chroni ani dzieci, ani rodziców.

Wsparcie Józefaciuka

Sojusznikiem projektu stał się poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk, który w przeszłości należał do klubu Koalicji Obywatelskiej.

Jako poseł, który podpisał się pod projektem Konfederacji w sprawie penalizacji alienacji rodzicielskiej, czuję obowiązek zabrać głos, bo narracja przedstawiona przez Centrum Praw Kobiet i podobne organizacje jest jednostronna, manipulacyjna i wprowadza opinię publiczną w błąd

— przekazał.

Projekt nie jest wymierzony w dzieci ani w rodziców chroniących je przed przemocą. Jest odpowiedzią na realny, masowy problem niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, który dotyka dzieci, matek, ojców, dziadków i całych rodzin – bez względu na płeć

— dodał.

Podsumowanie

Konfederacja złożyła projekt dotyczący walki z alienacją rodzicielską. Wspiera go poseł Marcin Józefaciuk.

Adrian Siwek/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych