Konfederacja złożyła projekt dotyczący walki z alienacją rodzicielską. W sprawie tej doszło do nietypowego sojuszy. Wsparcia udzielił bowiem kojarzony z lewicowymi poglądami poseł Marcin Józefaciuk. „Wyjście z własnej bańki w słusznej sprawie to wyjątkowa sprawa w naszej polityce, a on to zrobił, szacunek” - napisał poseł Przemysław Wipler.
Najlepsi są kompletnie nieoczekiwani sojusznicy. Poseł Marcin Józefaciuk broni mojego projektu o alienacji rodzicielskiej złożonego przez klub Konfederacji przed kłamliwymi atakami. Wyjście z własnej bańki w słusznej sprawie to wyjątkowa sprawa w naszej polityce, a on to zrobił, szacunek
— napisał Przemysław Wipler, poseł Konfederacji we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Projekt Konfederacji
Poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej został złożony w Sejmie.
Podczas konferencji prasowej poinformowali o tym posłowie Konfederacji Przemysław Wipler oraz Michał Wawer. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za uporczywe i wielokrotne uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem oraz możliwość reagowania także na jednorazowe naruszenia orzeczeń sądu.
Według autorów projektu obecne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie zapewniają skutecznego wykonywania orzeczeń w sprawach kontaktów z dzieckiem. Jak argumentowali, stosowane obecnie sankcje finansowe są niewystarczające i często nakładane po wielu latach postępowań, co nie chroni ani dzieci, ani rodziców.
Wsparcie Józefaciuka
Sojusznikiem projektu stał się poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk, który w przeszłości należał do klubu Koalicji Obywatelskiej.
Jako poseł, który podpisał się pod projektem Konfederacji w sprawie penalizacji alienacji rodzicielskiej, czuję obowiązek zabrać głos, bo narracja przedstawiona przez Centrum Praw Kobiet i podobne organizacje jest jednostronna, manipulacyjna i wprowadza opinię publiczną w błąd
— przekazał.
Projekt nie jest wymierzony w dzieci ani w rodziców chroniących je przed przemocą. Jest odpowiedzią na realny, masowy problem niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, który dotyka dzieci, matek, ojców, dziadków i całych rodzin – bez względu na płeć
— dodał.
