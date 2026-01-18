„344 produkty mają być chronione w ramach ratyfikacji umowy z Mercosur 344. Ile polski rząd wynegocjował spośród tych 344 polskich produktów? Ile ich będzie chronione? Dwa” - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podczas „Śniadania Rymanowskiego” w Polsat News.
Ursula von der Leyen dopięła swego i podpisała wczoraj w Paragwaju umowę UE z krajami Mercosur. Taki stan rzeczy oznacza egzystencjalne problemy dla całego rolnictwa w Europie. Zyskają oczywiście Niemcy, którzy muszą ratować swój przemysł samochodowy, chemiczny czy farmaceutyczny.
Temat Mercosur był jedną z głównych kwestii podczas „Śniadania Rymanowskiego”. Podczas burzliwej dyskusji głos zabrał prezydencki minister Bogucki.
Bogucki pyta Szczerbę o Mercosur
Minister przywołał przykłady innych państw UE, które potrafiły skuteczniej zadbać o swoje interesy.
Jak wygląda to w innych krajach? Francja - 63, Hiszpania - 59, Włochy - 57, Niemcy - 27
— wyliczył.
Zwrócił się również z pytaniem do europosła Michała Szczerby z KO.
Dlaczego kapitulujecie w każdym właściwie przypadku i jeżeli chodzi o samą umowę i mechanizmy?
— zapytał.
