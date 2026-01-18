W ocenie byłego szefa MON Antoniego Macierewicza wraz z kampanią prezydencką nie skończą się niejasne powiązania służb ze światem polityki, zwłaszcza w trakcie wyborczych zmagań. Czy sprawa nielegalnego finansowania kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego zostanie kiedyś wyjaśniona? „Nie mam wątpliwości, że tak właśnie było i obawiam się, że tak też będzie, nawet jeśli padły jakiś zobowiązania i gwarancje. Będzie to tak długo, jak długo będzie funkcjonował ten aparat w służbach specjalnych” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Antoni Macierewicz. Polityk odniósł się także do umowy z Mercosur i sporu o Grenlandię.
Na spotkaniu ze szefami służb prezydent Karol Nawrocki chciał się dowiedzieć, co służby specjalne zrobiły w sprawie nielegalnego finansowania i wspierania kampanii Rafała Trzaskowskiego. Szefowie służb specjalnych mieli oświadczyć, że w tej chwili sprawa jest w prokuraturze. …
