„Domagamy się i będziemy bardzo mocno naciskać, że skoro nasi przedstawiciele nie są sprawni na arenie unijnej, to mają wprowadzać krajowe rozwiązania, które będą skutecznie chronić nasze gospodarstwa” - powiedział Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do podpisania umowy UE-Mercosur.
Poświęcono europejskie rolnictwo w imię ratowania niemieckiej motoryzacji, przemysłów: farmaceutycznego czy chemicznego. Najpierw przez wiele lat poprzez różnego rodzaju opłaty klimatyczne, Zielony Ład doprowadzano do tej sytuacji, że gospodarka unijna jest na rynku światowym niekonkurencyjna. Umowa z Mercosur dla szefowej Komisji Europejskiej była potrzebna jak tlen. Niestety kosztem całego europejskiego rolnictwa, a także kosztem zdrowia nas Europejczyków…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751009-rolnik-o-mercosur-ratujac-niemcy-poswiecaja-rolnictwo