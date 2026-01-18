TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Mercosur podpisane. Rolnik bez ogródek. "Poświęcono europejskie rolnictwo w imię ratowania niemieckiej motoryzacji"

  • Polityka
  • opublikowano:
TYLKO U NAS. Mercosur podpisane. Rolnik bez ogródek. "Poświęcono europejskie rolnictwo w imię ratowania niemieckiej motoryzacji". Na zdjęciu Ursula von der Leyen / autor: PAP/EPA
TYLKO U NAS. Mercosur podpisane. Rolnik bez ogródek. "Poświęcono europejskie rolnictwo w imię ratowania niemieckiej motoryzacji". Na zdjęciu Ursula von der Leyen / autor: PAP/EPA

Domagamy się i będziemy bardzo mocno naciskać, że skoro nasi przedstawiciele nie są sprawni na arenie unijnej, to mają wprowadzać krajowe rozwiązania, które będą skutecznie chronić nasze gospodarstwa” - powiedział Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do podpisania umowy UE-Mercosur.

Poświęcono europejskie rolnictwo w imię ratowania niemieckiej motoryzacji, przemysłów: farmaceutycznego czy chemicznego. Najpierw przez wiele lat poprzez różnego rodzaju opłaty klimatyczne, Zielony Ład doprowadzano do tej sytuacji, że gospodarka unijna jest na rynku światowym niekonkurencyjna. Umowa z Mercosur dla szefowej Komisji Europejskiej była potrzebna jak tlen. Niestety kosztem całego europejskiego rolnictwa, a także kosztem zdrowia nas Europejczyków…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych