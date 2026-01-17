Tylko U Nas

TYLKO U NAS. Podły atak Szłapki. Romanowski: Wynika z tego, że mec. Lewandowski skutecznie broni w politycznym procesie mnie i Ziobry

To insynuacje, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że mec. Lewandowski skutecznie broni w politycznym procesie, wobec politycznych represji, ministra Ziobry i mnie” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, odnosząc się do ataku rzecznika rządu Adama Szłapki na mec. Bartosza Lewandowskiego.

Podły atak Szłapki

Rzecznik rządu Adam Szłapka zamieścił na platformie X wpis mający na celu zdyskredytowanie mec. Bartosza Lewandowskiego. „Za ten wpis skończy Pan w sądzie” - zapowiedział mecenas. Do swojego wpisu Szłapka zamieścił zdjęcie, z którego dowiadujemy się, że kancelaria, która broni m.in. Zbigniewa Ziobry, została zamieszczona przez ambasadę Rosji w Polsce na liście kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce, co zdaniem rzecznika ma świadczyć o powiązaniach Lewandowskiego z Kremlem.

CZYTAJ WIĘCEJ: Podły atak Szłapki na mec. Lewandowskiego! „Za ten wpis skończy Pan w sądzie”. Czy będzie reakcja NRA? „Metody ze wschodu”

Wypowiedź politycznego pętaka”

Romanowski pytany o te słowa rzecznika rządu przypomniał wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który też kiedyś groził mecenasowi.

Pamiętam wypowiedź ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który następnego dnia po moim uwolnieniu w lipcu 2024 r., wtedy kiedy była interwencja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, publicznie groził mec. Lewandowskiemu, że rozpoczną się kontrole w prywatnej uczelni Ordo Iuris, której wcześniej pan mecenas był rektorem

— przypomniał Romanowski.

To jest wypowiedź politycznego pętaka, tak trzeba Szłapkę określić. To insynuacje, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że mec. Lewandowski skutecznie broni w politycznym procesie, wobec politycznych represji, ministra Ziobry i mnie. Myśle, że to pokazuje, jak boją się ci ludzie prawdy i skuteczności

— dodał.

kk/Telewizja wPolsce24

