„To insynuacje, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że mec. Lewandowski skutecznie broni w politycznym procesie, wobec politycznych represji, ministra Ziobry i mnie” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, odnosząc się do ataku rzecznika rządu Adama Szłapki na mec. Bartosza Lewandowskiego.
Podły atak Szłapki
Rzecznik rządu Adam Szłapka zamieścił na platformie X wpis mający na celu zdyskredytowanie mec. Bartosza Lewandowskiego. „Za ten wpis skończy Pan w sądzie” - zapowiedział mecenas. Do swojego wpisu Szłapka zamieścił zdjęcie, z którego dowiadujemy się, że kancelaria, która broni m.in. Zbigniewa Ziobry, została zamieszczona przez ambasadę Rosji w Polsce na liście kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce, co zdaniem rzecznika ma świadczyć o powiązaniach Lewandowskiego z Kremlem.
CZYTAJ WIĘCEJ: Podły atak Szłapki na mec. Lewandowskiego! „Za ten wpis skończy Pan w sądzie”. Czy będzie reakcja NRA? „Metody ze wschodu”
„Wypowiedź politycznego pętaka”
Romanowski pytany o te słowa rzecznika rządu przypomniał wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który też kiedyś groził mecenasowi.
Pamiętam wypowiedź ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który następnego dnia po moim uwolnieniu w lipcu 2024 r., wtedy kiedy była interwencja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, publicznie groził mec. Lewandowskiemu, że rozpoczną się kontrole w prywatnej uczelni Ordo Iuris, której wcześniej pan mecenas był rektorem
— przypomniał Romanowski.
To jest wypowiedź politycznego pętaka, tak trzeba Szłapkę określić. To insynuacje, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że mec. Lewandowski skutecznie broni w politycznym procesie, wobec politycznych represji, ministra Ziobry i mnie. Myśle, że to pokazuje, jak boją się ci ludzie prawdy i skuteczności
— dodał.
kk/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750987-tylko-u-nas-romanowski-szlapka-to-polityczny-petak
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.