„To czarny dzień dla europejskiego rolnictwa. Stało się. Mimo masowych protestów i merytorycznych argumentów, szefowa KE i przewodniczący RE podpisali w Paragwaju umowę UE-Mercosur” - napisał na platformie X europoseł PiS Piotr Müller.
Szkodliwa dla Polski umowa podpisana
Unia Europejska podpisała wczoraj w Asuncion umowę handlową z Mercosurem. Porozumienie ułatwi przepływ produktów przemysłowych i rolnych między UE a blokiem państw Ameryki Południowej.
Ceremonia podpisania umowy rozpoczęła się o godz. 16:30 w stolicy Paragwaju, który od początku roku sprawuje prezydencję w Mercosurze.
Z Brukseli do Asuncion przylecieli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz. To on właśnie w imieniu UE podpisał umowę handlową z blokiem państw Ameryki Południowej, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem.
Podczas swojego wystąpienia przed podpisaniem umowy szefowa KE powiedziała, że dzięki umowie udało się stworzyć największą strefę wolnego handlu na świecie i rynek wart prawie 20 proc. światowego PKB. - UE jest już jednym z głównych partnerów Mercosuru w zakresie handlu i inwestycji. Niniejsza umowa otwiera kolejny etap tych stosunków - oświadczyła.
„To uderzenie w polskie i europejskie gospodarstwa”
Do podpisania szkodliwej dla polskiego rolnictwa umowy, odniósł się na platformie X były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego Piotr Müller.
To czarny dzień dla europejskiego rolnictwa. Stało się. Mimo masowych protestów i merytorycznych argumentów, szefowa KE i przewodniczący RE podpisali w Paragwaju umowę UE-Mercosur
— napisał.
To uderzenie w polskie i europejskie gospodarstwa. Otwierają rynek na żywność produkowaną bez unijnych rygorów, niszcząc własną suwerenność żywnościową w imię interesów korporacji.
Zalanie rynku tanią wołowiną i drobiem z Ameryki Płd. to wyrok dla wielu rolników. Hipokryzja Brukseli osiągnęła szczyt - wymagają od nas „zielonego ładu”, a importują towary z terenów wylesianych i pryskanych chemią zakazaną w UE. Skandal i wstyd! Ale w Parlamencie Europejskim będziemy walczyć o to, aby zatrzymać to szkodliwe szaleństwo
— czytamy.
kk/PAP/X
