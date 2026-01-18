Umowa UE-Mercosur podpisana. Müller: To czarny dzień dla europejskiego rolnictwa. To uderzenie w polskie i europejskie gospodarstwa

To czarny dzień dla europejskiego rolnictwa. Stało się. Mimo masowych protestów i merytorycznych argumentów, szefowa KE i przewodniczący RE podpisali w Paragwaju umowę UE-Mercosur” - napisał na platformie X europoseł PiS Piotr Müller.

Szkodliwa dla Polski umowa podpisana

Unia Europejska podpisała wczoraj w Asuncion umowę handlową z Mercosurem. Porozumienie ułatwi przepływ produktów przemysłowych i rolnych między UE a blokiem państw Ameryki Południowej.

Ceremonia podpisania umowy rozpoczęła się o godz. 16:30 w stolicy Paragwaju, który od początku roku sprawuje prezydencję w Mercosurze.

Z Brukseli do Asuncion przylecieli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz. To on właśnie w imieniu UE podpisał umowę handlową z blokiem państw Ameryki Południowej, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem.

Podczas swojego wystąpienia przed podpisaniem umowy szefowa KE powiedziała, że dzięki umowie udało się stworzyć największą strefę wolnego handlu na świecie i rynek wart prawie 20 proc. światowego PKB. - UE jest już jednym z głównych partnerów Mercosuru w zakresie handlu i inwestycji. Niniejsza umowa otwiera kolejny etap tych stosunków - oświadczyła.

CZYTAJ WIĘCEJ: Stało się! Unia Europejska podpisała umowę handlową z blokiem Mercosur. Ursula von der Leyen była zachwycona

To uderzenie w polskie i europejskie gospodarstwa”

Do podpisania szkodliwej dla polskiego rolnictwa umowy, odniósł się na platformie X były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego Piotr Müller.

To czarny dzień dla europejskiego rolnictwa. Stało się. Mimo masowych protestów i merytorycznych argumentów, szefowa KE i przewodniczący RE podpisali w Paragwaju umowę UE-Mercosur

— napisał.

To uderzenie w polskie i europejskie gospodarstwa. Otwierają rynek na żywność produkowaną bez unijnych rygorów, niszcząc własną suwerenność żywnościową w imię interesów korporacji.

Zalanie rynku tanią wołowiną i drobiem z Ameryki Płd. to wyrok dla wielu rolników. Hipokryzja Brukseli osiągnęła szczyt - wymagają od nas „zielonego ładu”, a importują towary z terenów wylesianych i pryskanych chemią zakazaną w UE. Skandal i wstyd! Ale w Parlamencie Europejskim będziemy walczyć o to, aby zatrzymać to szkodliwe szaleństwo

— czytamy.

