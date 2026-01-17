„Ranga rodziny spada, trwałości małżeństwa. To są wszystko rzeczy, które idą efektem kuli śnieżnej. Otoczka dotycząca rodziny i narodzin zaczyna być marginalizowana. Mam nadzieję, że ranga rodziny zostanie podniesiona, tak samo jak bezpieczeństwo kobiet” - powiedziała Korina Bulenda-Nowak ze Związku Dużych Rodzin 3+ w programie „Ostra Szpila” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do działań rządu, który chce zamykać część porodówek w Polsce.
Należy się obawiać, że opieka okołoporodowa w Polsce ulegnie znaczącemu pogorszeniu?
Mam wrażenie, że państwo zobaczyło, iż jest źle i przyzwyczajamy się do tego, a nie przeciwdziałamy temu, co się dzieje. To jest przerażające
— powiedziała Bulenda-Nowak.
Kobiety będą na pewno uciekały z małych miejscowości, gdzie nie ma dostępu do opieki, szpitala jest daleko. Ta migracja już jest widoczna, będzie się nasilała
— dodała.
Problemy z porodówkami w Polsce wpłyną na podejmowanie przez kobiet decyzji o macierzyństwie?
Jeżeli możemy rodzić w bezpiecznych warunkach z mężem przy boku, mając zapewnioną komfortową opiekę, że w razie sytuacji awaryjnej natychmiastowo jest pomoc udzielana matce czy dziecku, to jest zupełnie inna decyzja świadomej kobiety niż w sytuacji, kiedy potencjalnego zagrożenia życia matki czy dziecka
— wyjaśniła Bulenda-Nowak.
Deprecjonują rodzinę i macierzyństwo
Odniosła się również do działania rządzących, którzy deprecjonują rodzinę i macierzyństwo.
Jeżeli państwo zapewnia określoną opiekę kobiecie w tym momencie, to również podnosi rangę tego wydarzenia. Jeżeli spycha do jakiegoś pokoju narodzin, który będzie awaryjnym pokojem, to pokazuje, jak dużą wagę przykłada do tego co się dzieje. To też ma znaczenie, że to jest pokazanie rangi, a my widzimy co się dzieje
— powiedziała.
Ranga rodziny spada, trwałości małżeństwa. To są wszystko rzeczy, które idą efektem kuli śnieżnej. Otoczka dotycząca rodziny i narodzin zaczyna być marginalizowana. Mam nadzieję, że ranga rodziny zostanie podniesiona, tak samo jak bezpieczeństwo kobiet. Nie pozwolimy, żeby spychano na margines kobietę i cud narodzin
— spuentowała.
