TYLKO U NAS. Prezydent nie odpuszcza ws. reparacji od Niemiec. Prof. Przyłębski: "Konsekwentny, ale także konstruktywny"

TYLKO U NAS. Prezydent nie odpuszcza tematu reparacji. Prof. Przyłębski: "w sposób dystyngowany, odważny i konsekwentny". Na zdjęciu prof. Andrzej Przyłębski / autor: Fratria
Jeden z ważnych niemieckich polityków sugerował jakiś czas temu, że ten typ odszkodowań mógłby być pierwszym zaczynem spłaty Polsce. Zobaczymy, co powie Friedrich Merz” - powiedział był ambasador RP w Niemczech prof. Andrzej Przyłębski w „Raporcie Wiadomości” na antenie Telewizji w Polsce24, odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym. Głowa państwa powiedziała, że część zadośćuczynienia mogłaby być przekazana przez Niemcy w formie nowoczesnego uzbrojenia.

Prof. Przyłębski został zapytany o wystąpienia prezydenta Nawrockiego ws. reparacji od Niemiec.

To jest odwaga i konsekwencja. To są spotkania odbywające się na początku roku. W takich spotkaniach uczestniczyłem w Berlinie. Prezydent wrócił do tematów w sposób dystyngowany, odważny i konsekwentny, ale także konstruktywny

— wyjaśnił.

Jak będzie reakcja Merza?

Jakie odpowiedzi można się spodziewać ze strony Niemiec?

Jeden z ważnych niemieckich polityków sugerował jakiś czas temu, że ten typ odszkodowań mógłby być pierwszym zaczynem spłaty Polsce. Zobaczymy co powie Friedrich Merz

— powiedział był dyplomata.

Niemcy w latach 70. pewne kwoty Polsce przekazywali w ramach odszkodowań. To wszystko można by sumować, ale pod warunkiem, że Niemcy przystąpią do negocjacji

— dodał prof.

