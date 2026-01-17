„Jeden z ważnych niemieckich polityków sugerował jakiś czas temu, że ten typ odszkodowań mógłby być pierwszym zaczynem spłaty Polsce. Zobaczymy, co powie Friedrich Merz” - powiedział był ambasador RP w Niemczech prof. Andrzej Przyłębski w „Raporcie Wiadomości” na antenie Telewizji w Polsce24, odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym. Głowa państwa powiedziała, że część zadośćuczynienia mogłaby być przekazana przez Niemcy w formie nowoczesnego uzbrojenia.
Prof. Przyłębski został zapytany o wystąpienia prezydenta Nawrockiego ws. reparacji od Niemiec.
To jest odwaga i konsekwencja. To są spotkania odbywające się na początku roku. W takich spotkaniach uczestniczyłem w Berlinie. Prezydent wrócił do tematów w sposób dystyngowany, odważny i konsekwentny, ale także konstruktywny
— wyjaśnił.
Jak będzie reakcja Merza?
Jakie odpowiedzi można się spodziewać ze strony Niemiec?
Jeden z ważnych niemieckich polityków sugerował jakiś czas temu, że ten typ odszkodowań mógłby być pierwszym zaczynem spłaty Polsce. Zobaczymy co powie Friedrich Merz
— powiedział był dyplomata.
Niemcy w latach 70. pewne kwoty Polsce przekazywali w ramach odszkodowań. To wszystko można by sumować, ale pod warunkiem, że Niemcy przystąpią do negocjacji
— dodał prof.
