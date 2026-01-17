Mecenas Bartosz Lewandowski podjął stanowcze kroki w związku z oskarżeniami pod adresem kancelarii prawnej, którą prowadzi ze swoim wspólnikiem. Politycy Koalicji Obywatelskiej, na czele z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką, rozsyłają dziś na portalu X wpisy sugerujące, że skoro kancelaria znalazła się na liście ambasady Rosji w Polsce (jako jeden z podmiotów, z którego usług mogą korzystać obywatele rosyjscy), to jej właściciele współpracują z reżimem Putina. „Skoro większość rządząca zaczęła skoordynowaną akcję dyskredytowania mnie w oczach opinii publicznej i wystawiła mi piłkę, to bezwzględnie to wykorzystam” - napisał adwokat na portalu X informując, że wysłał pismo w tej sprawie do Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a w późniejszym czasie skieruje je również do innych instytucji europejskich i międzynarodowych.
Mecenas Bartosz Lewandowski w ostatnim czasie reprezentuje wielu parlamentarzystów opozycji, ściganych przez upolitycznioną przez rząd Donalda Tuska prokuraturę. Od dłuższego czasu koalicja próbuje dyskredytować prawnika, np. sugerując rzekome powiązania Lewandowskiego z Rosją. Od wczoraj oskarżenia przybrały na sile, ponieważ rzecznik rządu Adam Szłapka zamieścił na portalu X wpis na temat kancelarii, którą Lewandowski prowadzi ze swoim wspólnikiem. Spółka znalazła się na liście rosyjskiej ambasady w Polsce jako jedna z kancelarii, które oferują pomoc obywatelom Rosji.
Ta sama kancelaria dziś broni Ziobry. Każdy sam wyciągnie wnioski
— napisał Szłapka.
Adwokat zapowiedział podjęcie wobec polityka kroków prawnych, ale wpisy o kancelarii, nierzadko pełne insynuacji, obiegły media społecznościowe. Na swoich profilach ochoczo publikowali je m.in. parlamentarzyści KO.
Lewandowski: Bezwzględnie to wykorzystam
Lewandowski poinformował dziś, że pismo w sprawie kłamliwych ataków skierował już do Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a w najbliższym czasie zamierza zainteresować tym problemem również inne instytucje europejskie i międzynarodowe.
Skoro większość rządząca zaczęła skoordynowaną akcję dyskredytowania mnie w oczach opinii publicznej i wystawiła mi piłkę, to bezwzględnie to wykorzystam. Właśnie do Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy trafiło pismo (2 pierwsze strony poniżej) opisujące całą sprawę oraz wskazująca na działania strony rządowej sprzeczne m. in. z wymogami rezolucji ZPRE o nr. 1660(2009) oraz 1991 (2012), które wskazują, że naruszeniem praw człowieka oraz standardów międzynarodowych są ataki oraz represje wobec adwokatów w związku z podejmowanymi przez nich czynnościami w interesie klientów ściganym z przyczyn politycznych. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z nimi p. Pomaskiej, która uczestniczyła w powielaniu przekazu rządu, a jest Przewodniczącą delegacji polskiej do ZPRE
— napisał prawnik na portalu X.
W najbliższym czasie podpisane pisma trafią m. in. do:
-innych kluczowych organów Rady Europy monitorujących standardy przestrzegania praw człowieka;
-organów Parlamentu Europejskiego (PE w 2019 r. poświecił nawet specjalną sesję dotyczącą ataków na adwokatów)
-Sekretarza Biura ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy w Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych
-międzynarodowych zrzeszeń prawniczych
— zapowiedział Bartosz Lewandowski.
Nie domagam się żadnych sankcji czy interwencji wobec Polski. Chce natomiast, aby jednostki monitorujące standardy praw człowieka wiedziały z jakim rządem mamy do czynienia w Polsce
— podkreślił adwokat.
Mec. Lewandowski zamieścił także listę kont, które podawały dalej insynuacje i oskarżenia na temat kancelarii lub jego samego.
Lista kont, które podały dalej wpis pomawiający mnie oraz moją spółkę świadczy o tym, że było to z góry zaplanowane i skoordynowane działanie promowane przez KO oraz KPRM
— napisał.
„Tajemniczy” wpis Rosatiego
Zdaniem niektórych komentatorów - np. otoczenia prezydenta RP oraz polityków opozycji - sprawą powinna także zainteresować się jedna z polskich instytucji.
Jeśli NRA i adwokat Rosati nie staje w obronie zaatakowanego przez rządzących adwokata-obrońcy w procesach politycznych to powstaje pytanie czy wypełnia zadania nałożone na samorząd adwokacki? Czy poza pobieraniem składek, promowaniem siebie w mediach i częstym stawaniem po jednej stronie politycznej barykady - aktualna NRA ze swoim szefem nie powinna bronić dobrego imienia adwokatów? Bez względu na sympatię towarzyskie.
— napisał Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
Obrzydliwa jest nagonka na adwokata, spowodowana nienawiścią do jego klienta, prowadzona przez prominentne postacie tej władzy. Czy adwokat Przemysław Rosati zareaguje? Zwłaszcza, że jednym z atakujących również jest adwokat. Zgodnie z logiką posła Giertycha usługi tych kancelarii „poleca Berlin”. A to po prostu dość standardowa praktyka placówek dyplomatycznych
— skomentował Radosław Fogiel, poseł PiS.
Pan naprawdę milczy? Przecież to jest absolutny skandal. Zabronił ktoś reagować?!
— pyta mec. Rosatiego europoseł PiS Jacek Ozdoba.
Proponuję znowelizować Prawo o adwokaturze i wpisać zakaz zatrudniania prawników znających język rosyjski. Swoją drogą, na tej liście jest wiele uznanych kancelarii. To, że rzecznik rządu je wiąże z Rosją, a szefostwo samorządu adwokackiego nie reaguje, pokazuje, jak nam życie publiczne spsiało
— napisał dziennikarz Patryk Słowik.
Krótko po godzinie 15:00 adwokat Przemysław Rosati zamieścił na portalu X krótki wpis.
Zdumiewające, że wciąż trzeba to przypominać. Lekarz leczy. Ksiądz spowiada. Adwokat broni
— napisał.
Panie Mecenasie, o jaką sprawę Panu chodzi? Dlaczego akurat o tej porze naszło Pana na takie abstrakcyjne przemyślenia? Skądinąd słuszne, ale z treści tak nie za bardzo wiadomo dlaczego Pan o tym przypomina. Oczywiście można się domyślić, ale… Stać Pana tylko na tyle?
— dopytuje poseł Sebastian Kaleta.
Politykom Koalicji Obywatelskiej przypominamy, że adwokaci bronią m.in. oskarżanych o przestępstwa, także te najcięższe - takie jak morderstwo. Czy oznaczałoby to, że sami są mordercami, popierają czyn, którego dopuścił się ich klient, a może nawet pomagali mu przy tym? Oczywiście, że nie.
