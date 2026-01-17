„Uważam, że jeżeli Donald Tusk i Waldemar Żurek mieliby czyste sumienie, to pan minister Ziobro powinien otrzymać list żelazny i uczestniczyć w tym postępowaniu, pozostając na wolności. Tyle państwo polskie powinno zagwarantować uprawnień panu ministrowi Ziobro, jeżeli traktować praworządność jako atrybut tej władzy” - mówił Marek Formela w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa transmitowanej w Telewizji wPolsce24.
Warszawski sąd rejonowy odroczył do 5 lutego posiedzenie w sprawie wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego szefa MS, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry. Jednak wniosek o wyłączenie sędzi Agnieszki Prokopowicz rozpatrującej kwestię ewentualnego zastosowania tymczasowego aresztu wobec byłego szefa MS, obecnie posła PiS, Zbigniewa Ziobry, nie został uwzględniony.…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750959-tylko-u-nas-formela-ziobro-powinien-otrzymac-list-zelazny