TYLKO U NAS. Formela: Jeżeli Donald Tusk i Waldemar Żurek mieliby czyste sumienie, to minister Ziobro powinien otrzymać list żelazny

Marek Formela ocenił, że Zbigniew Ziobro powinien otrzymać list żelazny. / autor: wPolsce24
Uważam, że jeżeli Donald Tusk i Waldemar Żurek mieliby czyste sumienie, to pan minister Ziobro powinien otrzymać list żelazny i uczestniczyć w tym postępowaniu, pozostając na wolności. Tyle państwo polskie powinno zagwarantować uprawnień panu ministrowi Ziobro, jeżeli traktować praworządność jako atrybut tej władzy” - mówił Marek Formela w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa transmitowanej w Telewizji wPolsce24.

Warszawski sąd rejonowy odroczył do 5 lutego posiedzenie w sprawie wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego szefa MS, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry. Jednak wniosek o wyłączenie sędzi Agnieszki Prokopowicz rozpatrującej kwestię ewentualnego zastosowania tymczasowego aresztu wobec byłego szefa MS, obecnie posła PiS, Zbigniewa Ziobry, nie został uwzględniony.…

