Bardzo niepokojące informacje płyną z Wadowic. Okazało się, że z tamtejszego powiatowego szpitala ma zniknąć oddział ginekologiczno-położniczy oraz noworodków i wcześniaków. Zamknięcie ma nastąpić 1 lutego 2026 roku. Z takim stanem rzeczy nie zgadza się poseł PiS Filip Kaczyński, który zapowiedział walkę o przetrwanie oddziału. „To zagrożenie bezpieczeństwa kobiet w ciąży i dzieci!” - skomentował parlamentarzysta na Facebooku.

Jest to decyzja trudna, ale niezbędna, aby umożliwić sprawne prowadzenie inwestycji, a później zapewnić dalszy rozwój szpitala w obszarach, które są dziś najbardziej potrzebne lokalnej społeczności

— wskazał szpital w informacji przekazanej PAP.

Podał, że planuje w kolejnym etapie podjąć działania polegające na zorganizowaniu na bazie oddziału chirurgii jednego dnia profilu ginekologicznego. Mają tam być wykonywane krótkoterminowe i małoinwazyjne zabiegi.

Świadczenia medyczne stacjonarne i całodobowe z ginekologii i położnictwa zapewnią ościenne szpitale w Suchej Beskidzkiej, Chrzanowie, Oświęcimiu, Myślenicach oraz Żywcu.

Nadal funkcjonować będzie poradnia ginekologiczno-położnicza z opieką ambulatoryjną.

Szpital tłumaczy decyzję o zamknięciu oddziału

Wadowicki szpital tłumaczy zamiar zawieszenia oddziałów „szeroko zakrojonymi procesami inwestycyjnymi (…), a także zmianami demograficznymi i koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu wadowickiego”.

W przekazanym stanowisku zwrócono uwagę, że w placówce prowadzone są inwestycje w ramach programu „dekarbonizacja pawilonu C”. Ich realizacja wymaga opuszczenia od 1 lutego części pomieszczeń i oddania ich wykonawcy. Tam właśnie znajduje się ginekologia.

Szpital zwrócił też uwagę na spadkowe tendencje demograficzne.

Obserwujemy gwałtowny i systematyczny spadek liczby urodzeń. Dziesięć lat temu w naszym szpitalu rodziło się prawie 1,5 tys. dzieci rocznie. W roku 2020 liczba ta spadła do około 1 tys., natomiast w roku 2025 odnotowano już jedynie 566 porodów

— poinformowano.

Na decyzji dyrekcji zaważyła sytuacja finansowa szpitala. Konsekwencją niskiej efektywności pracy oddziałów są bardzo wysokie straty finansowe, jakie generują.

W latach 2021-2025 łączna skumulowana strata oddziału położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego wyniosła prawie 40 mln zł

— podkreślono.

Dyrekcja placówki poinformowała, że prowadzi rozmowy z NFZ, by po zakończeniu prac budowlano-remontowych uruchomić„nowy oddział specjalistyczny o profilu odpowiadającym potrzebom zdrowotnym mieszkańców powiatu. Nie podano szczegółów.

Kaczyński w obronie porodówki

Do bulwersującej sprawy odniósł się poseł PiS Filip Kaczyński.

Nie ma na to naszej zgody! To zagrożenie bezpieczeństwa kobiet w ciąży i dzieci! […] To prawdziwe piekło kobiet!

— czytamy we wpisie na Fb, do którego parlamentarzysta zamieścił nagranie.

Polityk poinformował, że wystosował pisma w tej sprawie do szpitala w Wadowicach, powiatu wadowickiego, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Parlamentarzysta przeprowadził rozmowę z ordynatorem oddziału, który ma zostać zlikwidowany, doktorem Andrzejem Michalakiem.

Dane i informacje, które podał mi Pan Doktor są zatrważające i jednoznacznie wskazują, że walka o utrzymanie oddziału jest KONIECZNA dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wadowickiego

— poinformował Kaczyński.

Odbyła się również nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wadowicach.

Wysoka Rada podjęła rezolucję sprzeciwiającą się tym skrajnie złym planom

— przekazał poseł PiS

Z kolei wczoraj odbyło się spotkanie w biurze poselskim Kaczyńskiego.

Walczymy dalej! Blisko 30 osób przyszło dziś do mojego biura na spotkanie dotyczące skandalicznego pomysłu likwidacji porodówki i ginekologii w

— czytamy we wpisie zamieszczonym na Fb.

xyz/PAP/Fb

