Bardzo niepokojące informacje płyną z Wadowic. Okazało się, że z tamtejszego powiatowego szpitala ma zniknąć oddział ginekologiczno-położniczy oraz noworodków i wcześniaków. Zamknięcie ma nastąpić 1 lutego 2026 roku. Z takim stanem rzeczy nie zgadza się poseł PiS Filip Kaczyński, który zapowiedział walkę o przetrwanie oddziału. „To zagrożenie bezpieczeństwa kobiet w ciąży i dzieci!” - skomentował parlamentarzysta na Facebooku.
Jest to decyzja trudna, ale niezbędna, aby umożliwić sprawne prowadzenie inwestycji, a później zapewnić dalszy rozwój szpitala w obszarach, które są dziś najbardziej potrzebne lokalnej społeczności
— wskazał szpital w informacji przekazanej PAP.
Podał, że planuje w kolejnym etapie podjąć działania polegające na zorganizowaniu na bazie oddziału chirurgii jednego dnia profilu ginekologicznego. Mają tam być wykonywane krótkoterminowe i małoinwazyjne zabiegi.
Świadczenia medyczne stacjonarne i całodobowe z ginekologii i położnictwa zapewnią ościenne szpitale w Suchej Beskidzkiej, Chrzanowie, Oświęcimiu, Myślenicach oraz Żywcu.
Nadal funkcjonować będzie poradnia ginekologiczno-położnicza z opieką ambulatoryjną.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Obłuda Żukowskiej! Zgon na porodówce, gwałt na komisariacie. Gdzie są feministki? „W jakiej sprawie miałabym wychodzić na ulicę?”
Szpital tłumaczy decyzję o zamknięciu oddziału
Wadowicki szpital tłumaczy zamiar zawieszenia oddziałów „szeroko zakrojonymi procesami inwestycyjnymi (…), a także zmianami demograficznymi i koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu wadowickiego”.
W przekazanym stanowisku zwrócono uwagę, że w placówce prowadzone są inwestycje w ramach programu „dekarbonizacja pawilonu C”. Ich realizacja wymaga opuszczenia od 1 lutego części pomieszczeń i oddania ich wykonawcy. Tam właśnie znajduje się ginekologia.
Szpital zwrócił też uwagę na spadkowe tendencje demograficzne.
Obserwujemy gwałtowny i systematyczny spadek liczby urodzeń. Dziesięć lat temu w naszym szpitalu rodziło się prawie 1,5 tys. dzieci rocznie. W roku 2020 liczba ta spadła do około 1 tys., natomiast w roku 2025 odnotowano już jedynie 566 porodów
— poinformowano.
Na decyzji dyrekcji zaważyła sytuacja finansowa szpitala. Konsekwencją niskiej efektywności pracy oddziałów są bardzo wysokie straty finansowe, jakie generują.
W latach 2021-2025 łączna skumulowana strata oddziału położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego wyniosła prawie 40 mln zł
— podkreślono.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kolejna porażka rządu związana z porodówkami. Program „TOP Mama” miał zapewniać transport, wbrew zapowiedziom nie ruszył
Dyrekcja placówki poinformowała, że prowadzi rozmowy z NFZ, by po zakończeniu prac budowlano-remontowych uruchomić„nowy oddział specjalistyczny o profilu odpowiadającym potrzebom zdrowotnym mieszkańców powiatu. Nie podano szczegółów.
Kaczyński w obronie porodówki
Do bulwersującej sprawy odniósł się poseł PiS Filip Kaczyński.
Nie ma na to naszej zgody! To zagrożenie bezpieczeństwa kobiet w ciąży i dzieci! […] To prawdziwe piekło kobiet!
— czytamy we wpisie na Fb, do którego parlamentarzysta zamieścił nagranie.
Polityk poinformował, że wystosował pisma w tej sprawie do szpitala w Wadowicach, powiatu wadowickiego, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Parlamentarzysta przeprowadził rozmowę z ordynatorem oddziału, który ma zostać zlikwidowany, doktorem Andrzejem Michalakiem.
Dane i informacje, które podał mi Pan Doktor są zatrważające i jednoznacznie wskazują, że walka o utrzymanie oddziału jest KONIECZNA dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wadowickiego
— poinformował Kaczyński.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prawdziwe piekło kobiet. Pod płaszczykiem „nowych standardów okołoporodowych” kryje się likwidacja kolejnych porodówek
Odbyła się również nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wadowicach.
Wysoka Rada podjęła rezolucję sprzeciwiającą się tym skrajnie złym planom
— przekazał poseł PiS
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750958-kolejny-skandal-porodowka-w-wadowicach-do-zamkniecia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.