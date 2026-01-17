Rzecznik rządu Donalda Tuska Adam Szłapka postanowił zaatakować mec. Bartosza Lewandowskiego. Zarzucił jego kancelarii, że ta wykonuje misję na rzecz Moskwy. Mec. Lewandowski zapowiedział, że Szłapka poniesie konsekwencje w sądzie. Do sprawy odniósł się również Zbigniew Ziobro. „Tak działają reżimy autorytarne” - napisał był minister sprawiedliwości na portalu X.
Rzecznik rządu Koalicji 13 Grudnia Adam Szłapka postanowił zaatakować mec. Bartosza Lewandowskiego, który jest zarazem obrońcą byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Opublikował listę kancelarii w Polsce, które oferują pomoc prawną dla rosyjskojęzycznych osób. Znajduje się na niej kancelaria mec. Lewandowskiego.
Lista kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce została opracowana przez Moskwę już po barbarzyńskiej napaści na Ukrainę. Widnieje na niej „KHANZADYAN LEWANDOWSKI & PARTNERS”. Ta sama kancelaria dziś broni Ziobry. Każdy sam wyciągnie wnioski
— napisał Szłapka na portalu X.
Mec. Lewandowski odpowiedział rzecznikowi Donalda Tuska:
Za ten wpis skończy Pan w sądzie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Podły atak Szłapki na mec. Lewandowskiego! „Za ten wpis skończy Pan w sądzie”. Czy będzie reakcja NRA? „Metody ze wschodu”
Ziobro o Szłapce: „Parszywy rzecznik”
Głos w sprawie zabrał również Zbigniew Ziobro, który musiał szukać azylu na Węgrzech, ponieważ ekipa Tuska chciała się na nim zemścić.
Parszywy rzecznik, wykonujący rozkazy parszywego premiera, prowadzi nagonkę na polskiego adwokata jak z podręcznika putinowskiej propagandy
— napisał Ziobro na portalu X.
Odniósł się do bezprawia, jakiego dopuścili się ludzie Tuska.
Po siłowym przejęciu prokuratury i bezprawnych czystkach w sądach Tusk idzie dalej: chce odebrać opozycji prawo do obrony, niszcząc niezależnych adwokatów
— skomentował.
Tak działają reżimy autorytarne. Tak łamie się kręgosłupy prawnikom w Rosji. Tak zaczynała się putinizacja państwa. Tusk świadomie buduje systemu strachu
— spuentował był minister sprawiedliwości.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750956-ziobro-o-szlapce-parszywy-rzecznik-parszywego-premiera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.