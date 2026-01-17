Rzecznik Siemoniaka dezinformuje ws. prof. Cenckiewicza. Leśkiewicz ripostuje: "Można zatem założyć, że i Pan nie ma poświadczenia"

Ma. Nie brał udziału - jak wyjaśniałem - bo rozmawialiśmy również o ministrze Sławomirze Cenckiewiczu. Pan też nie brał udziału w tym niejawnym, konstruktywnym i ważnym spotkaniu” - napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odnosząc się do wpisu Jacka Dobrzyńskiego, który twierdzi, że prof. Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Chodzi o spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefami służb.

Rząd Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska co pewien czas podnosi kwestię dostępu prof. Sławomira Cenckiewicza do informacji niejawnych. Tym razem poruszona została ws. ostatniego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefami służb.

Nieważne jak długo i jak bardzo prezydencki rzecznik zaklinałby rzeczywistość to sprawa faktycznie jest jasna i oczywista: pan Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych, czy się to komuś podoba czy nie. Panie Rafale Leśkiewiczu, proszę nie siać dezinformacji. Szef BBN nie może brać udziału w klauzulowanych spotkaniach

— napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Leśkiewicz odpowiada Dobrzyńskiemu

Do wpisu Dobrzyńskiego odniósł się rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Ma. Nie brał udziału - jak wyjaśniałem - bo rozmawialiśmy również o ministrze Sławomirze Cenckiewiczu. Pan też nie brał udziału w tym niejawnym, konstruktywnym i ważnym spotkaniu. Można zatem założyć, że i Pan nie ma poświadczenia. A nie ma wątpliwości, że mieć Pan nie powinien, bo w czasie kampanii wyborczej ujawnił Pan informacje z niejawnego postępowania sprawdzającego w ABW

— skomentował na portalu X.

Dodatkowo, zgodnie z art 152 ust. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność - w tym wypadku na decyzję administracyjną - nie wywołuje ona skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej. W sprawie ministra Sławomira Cenckiewicza Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę Pana ministra na decyzję SKW i KPRM w zakresie odebrania poświadczenia bezpieczeństwa. Zatem oczywistym jest, że decyzje te nie wywołują skutków prawnych

— dodał prezydencki minister.

