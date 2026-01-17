Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Rząd chce zawłaszczyć sukces w budowie promu. Jantar Unity Gróbarczyk: "Nie ma żadnego autorskiego projektu Donalda Tuska". Na zdjęciu poseł PiS Marek Gróbarczyk / autor: Fratria
To są ostatnie inwestycje, które są realizowane. W zasadzie jak przyjrzymy się całej gospodarce, to nie ma żadnego autorskiego projektu Donalda Tuska. Wszystko to, co jest zrealizowane, to są zadania, które zostały przez nas przyjęte i przede wszystkim rozpoczęte” - powiedział był minister gospodarki i żeglugi morskiej Marek Gróbarczyk w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do promu Jantar Unity.

Poseł PiS został zapytany o prom Jantar Unity, którym chwali się ekipa Donalda Tuska.

Całe szczęście, że oni nie skasowali tej inwestycji, takie były obawy. Ale w związku z tym, że projekt był tak dalece zaawansowany, przypomnę, że jak objęliśmy rządy, rozpoczęliśmy cały proces odbudowy polskiej floty, to nie udało się go skasować

— powiedział.

