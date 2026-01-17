„To są ostatnie inwestycje, które są realizowane. W zasadzie jak przyjrzymy się całej gospodarce, to nie ma żadnego autorskiego projektu Donalda Tuska. Wszystko to, co jest zrealizowane, to są zadania, które zostały przez nas przyjęte i przede wszystkim rozpoczęte” - powiedział był minister gospodarki i żeglugi morskiej Marek Gróbarczyk w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do promu Jantar Unity.
Poseł PiS został zapytany o prom Jantar Unity, którym chwali się ekipa Donalda Tuska.
Całe szczęście, że oni nie skasowali tej inwestycji, takie były obawy. Ale w związku z tym, że projekt był tak dalece zaawansowany, przypomnę, że jak objęliśmy rządy, rozpoczęliśmy cały proces odbudowy polskiej floty, to nie udało się go skasować
— powiedział.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750945-prom-jantar-unity-grobarczyk-tusk-nie-ma-zadnego-projektu