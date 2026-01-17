„Nowy prom Jantar Unity popłynie ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad” - powiedział w nagraniu opublikowanym dziś na platformie X premier Donald Tusk. Zbudowany w Gdańskiej Stoczni „Remontowej” prom pasażersko-ładunkowy zacznie pływać na Bałtyku 20 stycznia. Tusk „zapomniał” o jednym: prom powstał w ramach „Programu Batory”, ogłoszonego w 2017 r. Polską rządziła wtedy Zjednoczona Prawica, a produkcja promu rozpoczęła się w 2022 r.
Premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na platformie X przekazał informacje na temat promu Jantar Unity, którego chrzest odbędzie się dziś po południu w Szczecinie.
Jantar Unity. Polska potęga na Bałtyku
— napisał szef rządu.
Przekazał, że nowy prom popłynie ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad. Podkreślił, że wybudowany w Polsce - w Gdańskiej Stoczni „Remontowej” prom może zabrać 400 pasażerów; ma długość dwóch boisk piłkarskich.
Pamiętacie słynną rdzewiejącą stępkę Morawieckiego? Tak mógł skończyć ten prom. Przez zaniedbania poprzedniej władzy niemal utonął w długach. Nasz rząd przeznaczył ponad miliard złotych na ratowanie tego przedsięwzięcia. Spłaciliśmy długi. Zaczęliśmy budowę. Przygotowaliśmy rozsądny biznesplan, który pomoże przywrócić polską potęgę na Bałtyku. Bo my robimy, nie gadamy
— dodał szef rządu.
Pierwszy rejs
Kancelaria premiera poinformowała w komunikacie, że pierwszy rejs z pasażerami zaplanowano na 20 stycznia o godz. 20:30 na trasie Świnoujście – Trelleborg. Odcinek ten prom pokona w 6,5 godziny.
W prezentacji nowego promu wezmą udział przedstawiciele rządu i parlamentarzyści. Chrzest jednostki zaplanowany jest na godz. 15. Wcześniej (godz. 11) odbędzie się briefing prasowy, a wieczorem – multimedialne widowisko (mapping, pokaz laserów) na Odrze i Wałach Chrobrego. W niedzielę (od godz. 10 do 16) prom będzie można zwiedzić z przewodnikiem.
„Robią” czy może jednak „gadają” o tym, co zrobili inni?
Koalicja 13 grudnia już wcześniej zaczęła opowiadać, jak to „robi, a nie gada”, na co jednym z dowodów miałby być prom Jantar Unity (pomińmy już fakt, że jednostka wypłynie pod cypryjską banderą).
Budowa promu została zapoczątkowana… w 2022 r. Za rządów PiS.
Minister Marchewka z rządu Tuska chwali się właśnie wybudowaniem promu Jantar Unity jako wielkim sukcesem. Tylko że kontrakt podpisano w listopadzie 2021, cięcie blach w 2022, a cały program Batory wystartował za rządów PiS. W ramach Batorego ma powstać 3 nowoczesne promy ro-pax z opcją na 4
— napisał dziennikarz Tomasz Duklanowski.
Były wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zwrócił z kolei uwagę:
Brawo, Donald! Przywróciłeś banderę… ale CYPRU! Limassol - tam zarejestrowali prom „Jantar Unity”.
Tak wygląda odbudowa „polskiej bandery” według Tuska i m. Marchewki. Posłuchajcie, co obiecywali w maju 2025 r
— napisał poseł PiS.
Obiecywali, jak widzimy na załączonym nagraniu - że polska bandera wróci na polskie statki.
CZYTAJ TAKŻE: W Szczecinie zacumował „Jantar Unity”. KO chce przypisać sobie sukces, ale prom powstał w ramach programu stworzonego przez PiS
Czas więc nieco „poprawić” toporne, propagandowe hasło koalicji rządzącej, które za każdym powtórzeniem brzmi coraz bardziej jak drwina z inteligencji Polaków. „Robimy, nie gadamy”, miałoby zdecydowanie więcej sensu, gdyby zamienić miejscami czasowniki.
PAP/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750940-tusk-jantar-unity-polska-potega-ale-z-czasow-rzadu-pis
