Jaka przyszłość czeka Polskę 2050? Cała Polska od kilku dni obserwuje serial pt. „Wybory przewodniczącego partii”. Okazuje się, że jednak nie jest taka prosta sprawa, jak mogłoby się wydać. Najpierw anulowano II turą wyborów, a teraz członkowie partii nie mogą dojść do porozumienia ws. dokończenia wyborów. Ale to nie jedyna trudność, z którą musi się zmierzyć partia Szymona Hołownia. Według dziennikarza Polsat NEWS Marcina Fijołka, część Polski 2050, na czele z samym Hołownią, rozważa wyjścia z rządowej koalicji.
Burzliwe obrady
Prowadząca obrady Rady Krajowej Polski 2050 Agnieszka Buczyńska poinformowała, że podjęła decyzję o zarządzeniu przerwy do poniedziałku do godz. 18.00. Posłanka, której prowadzenie obrad miał przekazać Szymon Hołownia, zapewniła we wpisie na X, że jej decyzja była podyktowana „troską o zachowanie standardów”. Według ustaleń dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego, Hołownia miał wylogować się z obrad, gdy „zorientował się, że przegrywa głosowania”, a same obrady zakończyły się w „burzliwej atmosferze”.
„Hołownia chyba dojrzał do tego”
Tymczasem dziennikarz Polsat NEWS Marcin Fijołek w programie Interii „Polityczny WF” powiedział, że w partii rozważany jest scenariusz wyjścia z rządowej koalicji.
Szymon Hołownia chyba dojrzał do tego, albo sytuacja dojrzała do tego, że Szymon Hołownia chciałby to zrobić pod tytułem wyjście z koalicji. To znaczy w tej koalicji nic dobrego Polskę 2050 nie czeka, te półtora roku do wyborów można wykorzystać wyłącznie na budowanie się jako poważna alternatywa
— powiedział Fijołek relacjonując to, co dzieje się w Polsce 2050.
W tej logice jest takie myślenie, że „przynajmniej byśmy mogli się pokazać jako część odrębna. Dzisiaj musimy wszystko żyrować, miała być trzecia droga, wyszła taka druga noga, trzecia noga Platformy, że to musi wyglądać inaczej, bo nas po prostu zjedzą do końca”
— dodaje.
Na uwagę współgospodarza programu Piotra Witwickiego, że oznaczałoby to „razemizację Polski 2050”, Fijołek powiedział:
Tak, Hołownia chciałby takiej razemizacji Polski 2050. Natomiast nie ma zgody w klubie na to, pełnej zgody, bo klub jest też podzielony. (…) Część klubu, niemiała w zasadzie, czuje się częścią koalicji rządowej bardziej niż częścią Polski 2050. Część chciałaby wyjść z tej koalicji, szukając jednak swojej tożsamości.
