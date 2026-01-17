Prowadząca obrady Rady Krajowej Polski 2050 Agnieszka Buczyńska poinformowała, że podjęła decyzję o zarządzeniu przerwy do poniedziałku do godz. 18.00. Posłanka, której prowadzenie obrad miał przekazać Szymon Hołownia, zapewniła we wpisie na X, że jej decyzja była podyktowana „troską o zachowanie standardów”. Według ustaleń dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego, Hołownia miał wylogować się z obrad, gdy „zorientował się, że przegrywa głosowania”, a same obrady zakończyły się w „burzliwej atmosferze”.
Burzliwe obrady
Piątkowe obrady w formule online rozpoczęły się około godz. 18:30. Zwołano je w związku z unieważnieniem w poniedziałek drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego ugrupowania.
O przerwie w obradach do poniedziałku jako pierwszy poinformował we wpisie na X poseł partii Marcin Skonieczka w piątek przed północą. Informację te potwierdziła następnie w oświadczeniu opublikowanym na platformie X również członek prezydium klubu parlamentarnego Polski 2050 Agnieszka Buczyńska.
We wpisie poinformowała, że w trakcie posiedzenia Rady Krajowej przewodniczący partii Szymon Hołownia skorzystał z przysługujących mu uprawnień i przekazał jej prowadzenie obrad.
Dodała, że w związku z przejęciem tej funkcji, podjęła ona decyzję o ogłoszeniu przerwy w obradach. Zapewniła, że „decyzja ta była podyktowana wyłącznie troską o zachowanie wysokich standardów pracy Rady Krajowej”.
Prowadzenie jej traktuję z najwyższą powagą i odpowiedzialnością, a przerwa miała na celu umożliwienie profesjonalnego, merytorycznego i uporządkowanego dalszego prowadzenia obrad, z poszanowaniem regulaminu oraz dobra całej naszej partii
— oświadczyła posłanka.
Buczyńska zapewniła też, że ogłoszenie przerwy mieściło się w granicach obowiązujących przepisów i było - jak dodała - działaniem w pełni uprawnionym, racjonalnym i odpowiedzialnym.
Z kolei Skonieczka poinformował, że piątkowe posiedzenie Rady Krajowej zrealizowało 7 z 11 punktów porządku obrad, w tym wybór członka Krajowej Komisji Wyborczej oraz członka Krajowej Komisji Rewizyjnej. Ponadto poinformował, że trakcie spotkania podjęto decyzję, że rozpatrzeniem protestów dotyczących wyborów przewodniczącego partii zajmie się Rada Krajowa.
Emocje po posiedzeniu Rady Krajowej studził wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, który we wpisie opublikowanym na platformie X w nocy z piątku na sobotę zapewnił, że spotkanie przebiegło „bez wielkich emocji, ale w wielkiej dyskusji”. Zwrócił również uwagę, że Hołownia prowadził posiedzenie będąc poza granicami Polski i około godz. 2 w nocy czasu lokalnego przekazał prowadzenie nowej przewodniczącej obrad. Ta po godz. 23 czasu polskiego ogłosiła przerwę w obradach.
W trakcie piątkowego spotkania online Rada miała m.in podjąć decyzję, czy powtórzyć wyłącznie drugą turę unieważnionego w poniedziałek głosowania na szefa partii czy przeprowadzić cały proces wyborczy od nowa – łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów. Ostatni wariant umożliwiłby start nowym kandydatom m.in. obecnemu liderowi Polski 2050, Szymonowi Hołowni, który we wtorek nie wykluczył swojego startu, o ile proces wyborczy zostanie przeprowadzony od nowa.
O co gra Hołownia?
Nieco więcej światła na piątkowe obrady rzucają ustalenia dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego. Według jego rozmówców, Hołownia miał przekazać prowadzenie obraz Buczyńskiej mówiąc, że „jest zmęczony”.
Część polityków Polski 2050 twierdzi jednak, że przerwa może być niezgodna z prawem, bo nie zostały rozpatrzone wcześniejsze wnioski, m.in. dotyczące wydłużenia kadencji zarządu. Nasze źródła przekazały, że wylogowanie się Hołowni de facto zerwało posiedzenie Rady Krajowej. Miało do tego dojść, gdy były marszałek Sejmu zorientował się, że głosowania nad niektórymi kwestiami nie idą po jego myśli
— napisał Michalski.
Według ustaleń dziennikarza, Hołownia na początku obrad miał powiedzieć, że opowiada się za powtórzeniem całego procesu wyborczego. Miał również przekazać, że jest gotów wystartować w wyborach na przewodniczącego partii.
Były marszałek Sejmu znalazłby miejsce w zarządzie ugrupowania m.in. dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski. Według źródeł Hołownia zasugerował też, że jeśli taki scenariusz się nie spełni, jest gotów odejść, bo nie widzi siebie w Polsce 2050 tylko Pełczyńskiej-Nałęcz czy Hennig-Kloski. Część posłów stwierdziła, że Hołownia posłużył się w piątek „szantażem emocjonalnym”
— czytamy.
Wybory szefa partii
O stanowisko szefa partii w drugiej turze ubiegały się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Z powodu problemów technicznych głosowanie unieważniono, przedstawiciele partii zapowiadali zawiadomienie ABW oraz Prokuratury Krajowej.
Z doniesień mediów wynikało też, że w trakcie piątkowych obrad Rady Krajowej miał paść wniosek o odwołanie posła Łukasza Osmalaka z funkcji skarbnika ugrupowania. Sam Osmalak w rozmowie z PAP stwierdził, że taki wniosek nie ma podstaw i przypomniał, że zgodnie ze statutem partii powołanie i odwołanie skarbnika są indywidualną decyzją przewodniczącego partii.
Druga tura wyborów w Polsce 2050 odbyła się w poniedziałek, głosowanie przeprowadzono online, miało się zakończyć o godz. 22 i po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Ok. godz. 23.30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania. W nocy biuro prasowe Polski 2050 poinformowało, że z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii zostało unieważnione, a termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy niezwłocznie Rada Krajowa.
O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków – oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści – Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.
Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia we wrześniu poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku – Barham Ahmed Salih.
Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął on trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 r. – uzyskując 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga i uzyskała 14,4 proc. głosów.
Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 r. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazuje, że obie partie pod względem poparcia znajdują się poniżej progu wyborczego.
