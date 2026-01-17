Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, poinformował w mediach społecznościowych o złożeniu przez jego ugrupowanie projektu ustawy mającej na celu zapobiegać alienacji rodzicielskiej. Co ciekawe, ponad podziałami sprawę poparł poseł Marcin Józefaciuk.
To jest problem, którego doświadcza wielu rodziców, szczególnie ojców, ale również mamy. (…) Nie było dotychczas przepisów, aby te trudności pokonywać
— mówi na udostępnionym nagraniu Bosak.
Wideo wicemarszałka Sejmu udostępnił na swoim profilu na platformie X Marcin Józefaciuk, który sam podkreślił, że nie wierzy, że to zrobił.
Jakby ktoś kiedyś mi powiedział, że udostępnię wystąpienie wicemarszałka Bosaka, to bym nie uwierzył. Jednak… niech piekło zamarznie.
Tak dla słusznych spraw - nie dla podziałów.
Marszałek zaprasza do konsultacji, zapraszam na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców 22 stycznia o godzinie 9. Jest możliwość udziału online. Więcej szczegółów w poście z 14 stycznia
— napisał.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750933-jozefaciuk-wsparl-bosaka-w-waznej-sprawie
