Podły atak Szłapki na mec. Lewandowskiego! "Za ten wpis skończy Pan w sądzie". Czy będzie reakcja NRA? "Metody ze wschodu"

  Polityka
  • opublikowano:
Obrońca Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. / autor: PAP/Radek Pietruszka/X
Obrońca Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. / autor: PAP/Radek Pietruszka/X

Rzecznik rządu Adam Szłapka zamieścił na platformie X wpis mający na celu zdyskredytowanie mec. Bartosza Lewandowskiego. „Za ten wpis skończy Pan w sądzie” - zapowiedział mecenas.

Do swojego wpisu Szłapka zamieścił zdjęcie, z którego dowiadujemy się, że kancelaria, która broni m.in. Zbigniewa Ziobry, została zamieszczona przez ambasadę Rosji w Polsce na liście kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce, co zdaniem rzecznika ma świadczyć o powiązaniach Lewandowskiego z Kremlem.

Lista kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce została opracowana przez Moskwę już po barbarzyńskiej napaści na Ukrainę. Widnieje na niej „KHANZADYAN LEWANDOWSKI & PARTNERS”. Ta sama kancelaria dziś broni Ziobry. Każdy sam wyciągnie wnioski

— napisał Szłapka.

Na jego wpis odpowiedział mec.Lewandowski, który zapowiedział, że ze Szłapką spotka się w sądzie, a także wyjaśnił w jaki sposób jego kancelaria znalazła się na liście.

Za ten wpis skończy Pan w sądzie.

Ambasada bez prośby i wiedzy z naszej strony umieściła na stronie informacje o kancelariach, których prawnicy świadczą pomoc prawną w języku rosyjskim (w przytłaczającej większości zgłaszają się do nas klienci właśnie z Ukrainy).

Lista zawiera listę wielu adwokatów, w tym bardzo profesjonalnych na rynku

— wyjaśnił Lewandowski.

Mecenas wyjaśnił, że jest to „standardowa praktyka ambasad, że informują oni obywateli o dostępnej pomocy prawnej”. Poinformował również, że kancelaria zwróciła się z prośbą do ambasady Rosji o usunięcie z listy.

Kiedy pan i pana koledzy oraz koleżanki „pajacowali” na granicy zakłócając pracę polskich służb w trakcie wojny hybrydowej, ja przyjąłem do swojego domu 5-osobową rodzinę z Ukrainy. Akurat moją działalność w 2023 roku doceniło medalem Stowarzyszenie Prawników Ukraińskich.

Więc zarzucanie nam prorosyjskość może tylko rzecznik rządu słynący z kłamstw, manipulacji i pomówień.

Ale będzie pan mógł udowodnić swoje kłamstwa w sądzie, więc proszę odbierać pocztę

— czytamy.

Metody ze wschodu”

Atak Szłapki na mec. Lewandowskiego potępili m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Systemowy atak władzy na adwokata – za to że broni ludzi opozycji. Cel: zastraszyć jego i innych, żeby odmawiali świadczenia pomocy prawnej ludziom, których władza chce ścigać. Jeśli nie będą mieli adwokatów – ścigać będzie łatwiej. Metody ze wschodu

— napisał poseł Paweł Jabłoński.

ETPCz będzie zachwycony

— napisał Konrad Wytrykowski.

To jest absolutny skandal. Wie Pan, że brak reakcji NRA na wpis min. Szłapki, będzie przyzwoleniem do ataku na adwokatów?

— napisał europoseł Jacek Ozdoba zwracając się do Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Usmiechnięta dyktatura w działaniu. Adwokat broni polityka opozycji, którego chce widzieć w wiezieniu Premier? No to rzecznik rządu i ich medialna maszyna propagandowa kreują absurdalne, zmanipulowane i fałszywe ataki na niego

— napisał Sebastian Kaleta.

Jaki rząd, taki jego rzecznik. Jerzy Urban uśmiecha się w grobie, że jego duch propagandy unosi się nad koalicją 13 grudnia. Adam Szłapka - wielokrotnie demaskowany przez internautów kłamca, manipulant, populista, minister ds. propagandy autokraty Tuska. Postać obrzydliwa

— skwitował Kamil Starczyk.

Kiedy sporządzano tę listę, mec. Lewandowski udzielał gościny uchodźcom z Ukrainy. On tego nie napisze. Mnie wolno. Szczególnie, kiedy polityczne niedojdy atakują świetnego adwokata tylko dlatego, że w uczciwej walce przegrywają z nim na każdym froncie - ku radości milionów Polaków. Dlaczego był na liście? Bo jego jego kancelaria od zawsze obsługiwała wielu Ukraińców i Ormian - tak się składa, że władających językiem rosyjskim

— napisał Jerzy Kwaśniewski.

Manipulacja, insynuacja i odwracanie faktów to niestety standard działania obecnej władzy. Propaganda zastępuje argumenty, ataki zastępują fakty. Jednak odpowiedzialność za kłamstwa jest tylko kwestią czasu

— napisała sędzia Kamil Borszowska-Moszowska.

kk/X

