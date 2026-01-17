Rzecznik rządu Adam Szłapka zamieścił na platformie X wpis mający na celu zdyskredytowanie mec. Bartosza Lewandowskiego. „Za ten wpis skończy Pan w sądzie” - zapowiedział mecenas.
Do swojego wpisu Szłapka zamieścił zdjęcie, z którego dowiadujemy się, że kancelaria, która broni m.in. Zbigniewa Ziobry, została zamieszczona przez ambasadę Rosji w Polsce na liście kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce, co zdaniem rzecznika ma świadczyć o powiązaniach Lewandowskiego z Kremlem.
Lista kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce została opracowana przez Moskwę już po barbarzyńskiej napaści na Ukrainę. Widnieje na niej „KHANZADYAN LEWANDOWSKI & PARTNERS”. Ta sama kancelaria dziś broni Ziobry. Każdy sam wyciągnie wnioski
— napisał Szłapka.
Na jego wpis odpowiedział mec.Lewandowski, który zapowiedział, że ze Szłapką spotka się w sądzie, a także wyjaśnił w jaki sposób jego kancelaria znalazła się na liście.
Za ten wpis skończy Pan w sądzie.
Ambasada bez prośby i wiedzy z naszej strony umieściła na stronie informacje o kancelariach, których prawnicy świadczą pomoc prawną w języku rosyjskim (w przytłaczającej większości zgłaszają się do nas klienci właśnie z Ukrainy).
Lista zawiera listę wielu adwokatów, w tym bardzo profesjonalnych na rynku
— wyjaśnił Lewandowski.
Mecenas wyjaśnił, że jest to „standardowa praktyka ambasad, że informują oni obywateli o dostępnej pomocy prawnej”. Poinformował również, że kancelaria zwróciła się z prośbą do ambasady Rosji o usunięcie z listy.
Kiedy pan i pana koledzy oraz koleżanki „pajacowali” na granicy zakłócając pracę polskich służb w trakcie wojny hybrydowej, ja przyjąłem do swojego domu 5-osobową rodzinę z Ukrainy. Akurat moją działalność w 2023 roku doceniło medalem Stowarzyszenie Prawników Ukraińskich.
Więc zarzucanie nam prorosyjskość może tylko rzecznik rządu słynący z kłamstw, manipulacji i pomówień.
Ale będzie pan mógł udowodnić swoje kłamstwa w sądzie, więc proszę odbierać pocztę
— czytamy.
„Metody ze wschodu”
Atak Szłapki na mec. Lewandowskiego potępili m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Systemowy atak władzy na adwokata – za to że broni ludzi opozycji. Cel: zastraszyć jego i innych, żeby odmawiali świadczenia pomocy prawnej ludziom, których władza chce ścigać. Jeśli nie będą mieli adwokatów – ścigać będzie łatwiej. Metody ze wschodu
— napisał poseł Paweł Jabłoński.
ETPCz będzie zachwycony
— napisał Konrad Wytrykowski.
To jest absolutny skandal. Wie Pan, że brak reakcji NRA na wpis min. Szłapki, będzie przyzwoleniem do ataku na adwokatów?
— napisał europoseł Jacek Ozdoba zwracając się do Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.
Usmiechnięta dyktatura w działaniu. Adwokat broni polityka opozycji, którego chce widzieć w wiezieniu Premier? No to rzecznik rządu i ich medialna maszyna propagandowa kreują absurdalne, zmanipulowane i fałszywe ataki na niego
— napisał Sebastian Kaleta.
Jaki rząd, taki jego rzecznik. Jerzy Urban uśmiecha się w grobie, że jego duch propagandy unosi się nad koalicją 13 grudnia. Adam Szłapka - wielokrotnie demaskowany przez internautów kłamca, manipulant, populista, minister ds. propagandy autokraty Tuska. Postać obrzydliwa
— skwitował Kamil Starczyk.
Kiedy sporządzano tę listę, mec. Lewandowski udzielał gościny uchodźcom z Ukrainy. On tego nie napisze. Mnie wolno. Szczególnie, kiedy polityczne niedojdy atakują świetnego adwokata tylko dlatego, że w uczciwej walce przegrywają z nim na każdym froncie - ku radości milionów Polaków. Dlaczego był na liście? Bo jego jego kancelaria od zawsze obsługiwała wielu Ukraińców i Ormian - tak się składa, że władających językiem rosyjskim
— napisał Jerzy Kwaśniewski.
Manipulacja, insynuacja i odwracanie faktów to niestety standard działania obecnej władzy. Propaganda zastępuje argumenty, ataki zastępują fakty. Jednak odpowiedzialność za kłamstwa jest tylko kwestią czasu
— napisała sędzia Kamil Borszowska-Moszowska.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750932-podly-atak-szlapki-na-mec-lewandowskiego
