Wydawnictwo Biały Kruk opublikowała na stronie internetowej postanowienie, z którego wynika, że Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli działająca przy Małopolskim Kuratorium Oświaty uznała, że nie było podstaw prawnych ani faktycznych do zawieszenia Mariusza Graniczki, dyrektora XLIV LO w Krakowie.
Według neo-TVP3 dyrektor Mariuszowi Graniczcę miała nie podobać się fryzura jednego z uczniów o miał polecić mu wizytę u fryzjera. Sam dyrektor jednak zaprzecza tym rewelacjom, wskazując, że doniesienia te są nieprawdziwe.
To, co ukazuje się w przestrzeni medialnej, jest zwyczajnym kłamstwem. Komunikuję się tylko z organami nadzoru pedagogicznego – kuratorem i urzędem miasta
— wskazał w rozmowie z neo-TVP3.
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (Koalicja Obywatelska) w reakcji na to podjął szokującą decyzję i… zawiesił zasłużonego dyrektora.
Nie ma zgody na łamanie praw uczniów, naruszanie ich dobra i bezpieczeństwa, dyskryminowanie czy upokarzanie z jakiegokolwiek powodu
— przekonywał w mediach społecznościowych.
Działań przeciwko dyrektorowi domagała się też małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska.
Robi się to po to, by nie dochodziło do wpływania na strony konfliktu. Musimy zbadać, jak wyglądała komunikacja między dyrektorem a uczniem
— wskazywała.
Reakcja Komisji Dyscyplinanej
Inaczej na całą sprawę patrzy Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim, której stanowisko opublikowało wydawnictwo „Biały Kruk”.
Po analizie materiałów i odwołania dyrektora uznała, że nie było podstaw do zastosowania zawieszenia.
Komisja „uznała, iż na obecnym etapie brak jest przesłanek faktycznych i prawnych uzasadniających zastosowanie środka w postaci zawieszenia Pana Mariusza Graniczki (…) w pełnieniu funkcji dyrektora i nauczyciela szkoły”.
Z treści przedłożonych Komisji dokumentów nie wynika, że dalsze pełnienie funkcji dyrektora przez Pana Mariusza Graniczki stwarzałoby realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów
— podkreśliła.
Przedstawione Komisji dokumenty nie zawierają argumentów wskazujących, aby działania lub zaniechania Pana Mariusza Graniczki nosiły cechy oczywistego i świadomego naruszenia obowiązków służbowych. Brak jest również przesłanek pozwalających na stwierdzenie systemowych uchybień w zakresie organizacji bezpieczeństwa uczniów, jak również danych wskazujących na powtarzalność podobnych zdarzeń w przeszłości
— dodała.
