Prezydent Karol Nawrocki w dniach 20-22 stycznia weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Program wizyty - przekazany przez KPRP - obejmuje m.in. sesję z prezydentem USA Donaldem Trumpem, spotkanie z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą, a także wystąpienie poświęcone Inicjatywie Trójmorza.
Pierwszy dzień obecności prezydenta w Davos - 20 stycznia - poświęcony będzie rozmowom dwustronnym oraz relacjom z kluczowymi instytucjami międzynarodowymi. Nawrocki spotka się z prezydentem Armenii Vahagnem Khachaturyanem, a następnie z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą.
Następnie Nawrocki weźmie udział - jak zaznaczyła Kancelaria Prezydenta - w prywatnej recepcji z okazji Światowego Forum Ekonomicznego wydawanej przez szejka Bandara bin Mohammeda Al-Thaniego oraz Mohammeda Saifa Al-Sowaidiego z Qatar Investment Authority.
Prezydent Nawrocki dzień zakończy udziałem w oficjalnym obiadzie organizowanym przez przewodniczącego Światowego Forum Ekonomicznego Borge Brende oraz współprzewodniczących Rady Powierniczej Forum: Laurence’a Finka i Andre Hoffmanna.
Zdolność Europy do samodzielnej obrony
Kolejnego dnia prezydent weźmie udział w debacie poświęconej zdolności Europy do samodzielnej obrony, a także w nieformalnym spotkaniu przywódców światowej gospodarki (IGWEL) zatytułowanym „Restoring a Spirit of Dialogue in a Divided World”.
Prezydent Nawrocki ma też zaplanowane spotkanie bilateralne z premierem Królestwa Niderlandów Dickiem Schoofem. Kolejnym punktem będzie udział prezydenta w specjalnej sesji z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
Ostatni dzień wizyty w Davos prezydent Nawrocki rozpocznie od spotkania z przedstawicielami polskich mediów. Następnie odbędzie rozmowy z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem oraz z prezesem Cisco Chuckiem Robbinsem. Prezydent weźmie również udział w nieformalnym spotkaniu IGWEL, poświęconym nowemu geopolitycznemu podejściu Europy, a także spotka się z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem. Wizytę w Davos zwieńczy wystąpienie Nawrockiego dotyczące Inicjatywy Trójmorza.
- edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbędzie się 19-23 stycznia i będzie przebiegać pod hasłem „Duch dialogu”.
Organizowane od 1971 r. w Davos w Szwajcarii Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni - w tym prezydenci i premierzy - a także świata biznesu, nauki i kultury.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750915-prezydent-karol-nawrocki-wezmie-udzial-w-waznym-wydarzeniu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.