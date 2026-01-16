„Bruksela wstrzymuje fundusze dla Węgier, żeby manipulować decyzjami wyborców i odsunąć od władzy rząd Viktora Orbana. Skąd my to znamy?” - zapytała ironicznie Beata Szydło we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Z demokracją na ustach, Komisja Europejska łamie demokratyczne standardy. Sama staje się zagrożeniem dla europejskiej demokracji. Stosuje wobec Węgier te same metody, które przećwiczyła już w Polsce, aby ustanowić uległy sobie rząd w Warszawie…
— wskazała Beata Szydło.
Te metody to finansowy szantaż, hipokryzja i kłamstwa. Dlatego Węgrzy potrzebują naszej solidarności – w imię zasad i w imię wolności. Mają prawo podejmować decyzje w wyborach bez zewnętrznej presji
— dodała.
Działania wobec Węgier
Parlament Europejski w 2018 r. uruchomił wobec Węgier tzw. procedurę art. 7 unijnego traktatu w związku z zarzutami dotyczącymi łamania rządów prawa. Procedura może zakończyć się zawieszeniem prawa głosu Węgier w Radzie UE. Rząd w Budapeszcie odpiera zarzuty.
Unijny komisarz odpowiedzialny za praworządność Michael McGrath poinformował pod koniec 2025 roku, że obecnie Węgry mają zamrożone 18 mld euro środków unijnych z powodu łamania przez ten kraj praworządności. Komisja Europejska wszczęła też wobec Węgier kilka postępowań w sprawie naruszenia prawa unijnego, w tym dotyczących praw organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wolności nauki, wolności mediów, praw migrantów i osób ubiegających się o azyl, praw osób LGBTIQ, a także naruszeń związanych z funkcjonowaniem jednolitego rynku.
Bruksela intensywnie przygotowuje się do wyborów na Węgrzech. Chce w Budapeszcie rządu, który powie „tak” wojnie, migracjom i ideologii gender. Od lat mówimy „nie” Brukseli, „nie” wojnie, migracjom i ideologii gender
— przestrzegał dzisiaj szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto przed spotkaniem z akredytowanymi na Węgrzech ambasadorami UE.
Oczywiste jest, że w obliczu spodziewanej porażki (opozycyjnej) partii TISZA, próbują wszelkimi sposobami podważyć zaufanie do naszego systemu wyborczego, oskarżając nas o manipulację. Nie zaakceptujemy tego
— podkreślał.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.
CZYTAJ TAKŻE:
— Azyl dla Zbigniewa Ziobry. Budapeszt zabiera głos! Co potwierdza szef węgierskiej dyplomacji? „Prześladowania polityczne”
— Żurek obrażał Węgry. Mocna riposta Szijjártó! „Dajcie spokój! Zajęliście telewizję publiczną podczas transmisji na żywo”
— MSZ Węgier odpowiada na pytania o azyl dla Polaków: „Praworządność w Polsce jest w kryzysie, wiele osób pada ofiarą prześladowań”
Adrian Siwek/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750913-szydlo-przestrzega-ke-zagrozeniem-dla-demokracji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.