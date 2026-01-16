„Życiorysy takich osób jak ś.p. Jadwiga Kaczyńska, ś.p. Lech Kaczyński, ś.p. Przemysław Gosiewski, ś.p. bohaterowie tej ziemi tutaj uczczeni i bardzo wielu Polaków, to jest coś, o co powinniśmy budować. Budować naszą gotowość do tego, by dziś w innych warunkach, nieporównanie lepszych, ale jednak znów trudnych, nie tylko walczyć, ale wywalczyć to, żeby Polska pozostała wolna, by Polacy pozostali wolni” - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Starachowicach.
W Starachowicach odbyły się uroczystości upamiętniające ś.p. Jadwigę Kaczyńską - matkę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Znaczenie pamięci
Podczas wydarzenia głos zabrał lider Prawa i Sprawiedliwości.
Pamięć jest rzeczą ważną. Jest rzeczą, która tworzy wspólnoty. Tworzy wspólnoty lokalne i tą naszą wielką polską wspólnotę. Pamięć odnosząca się do poszczególnych osób, w tym wypadku do mojej mamy, to część czegoś, co jest jakimś elementem pamięci Starachowic, mieszkańców Starachowic. Szczególnie tego pokolenia, które żyło, walczyło w czasie II wojny światowej
— wskazał.
Moja mama należała właśnie do tego pokolenia. Pokolenia, które już dziś w ogromnej większości odeszło, ale które z jednej strony, jak moja mama powiedziała, w ostatnich już niemal godzinach swojego życia, nie miało szczęścia, ale z drugiej strony przeniosło nasz kraj, naszą ojczyznę, Polskę przez niezmiernie trudny czas. Przez czas, który trwał między 1939 a 1989 rokiem
— zauważył.
Oczywiście nie chcę twierdzić, że ten czas był jednolity, że monstrualnie zbrodnicza okupacja hitlerowska i późniejsza okupacja, bo też niestety to była okupacja, sowiecka, to było to samo. Były ogromne różnice i nie należy o nich zapominać, ale przez ten cały czas Polska nie była wolna i Polacy nie mogli żyć tak, jak powinien żyć dumny naród żyjący w środku Europy
— mówił.
I pamięć o tych, którzy w ten czy inny sposób w czasie wojny, po wojnie, na różne sposoby przyczynili się do tego, by nasz naród się nie załamał, by nasz naród pamiętał, że celem jest wolność, że celem jest wolna Polska, jest czymś bardzo istotnym także i dzisiaj, bo historia dała nam już prawie 37 lat wolności, ale musimy właśnie dziś wiedzieć o tym, że ta wolność jest na różne sposoby zagrożona
— przestrzegł.
Walka o wolność
Prezes Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że dzisiaj też nasza wolność jest zagrożona.
Nie jest to czas na polityczne opowieści, polityczne wywody, ale trzeba właśnie o tym fakcie pamiętać i pamiętać, że życie, życiorysy takich osób jak ś.p. Jadwiga Kaczyńska, ś.p. Lech Kaczyński, ś.p. Przemysław Gosiewski, ś.p. bohaterowie tej ziemi tutaj uczczeni i bardzo wielu Polaków, to jest coś, o co powinniśmy budować. Budować naszą gotowość do tego, by dziś w innych warunkach, nieporównanie lepszych, ale jednak znów trudnych, nie tylko walczyć, ale wywalczyć to, żeby Polska pozostała wolna, by Polacy pozostali wolni. By te wszystkie przedsięwzięcia ze wschodu, ale i z zachodu niestety, które próbują nam tę wolność odebrać - wolność narodową, wolność osobistą, wolność słowa, a z czasem, jeśli się nie przeciwstawimy, wszelkie inne wolności – że to wszystko napotka na opór, na twarde „nie”
— wskazał.
To „nie” możemy wyrażać na różne sposoby, ale tym decydującym to moment, kiedy można powiedzieć „tak” lub „nie” tym, którzy temu procesowi odbierania nam zdobyczy lat 80-tych dzisiaj przewodzą
— mówił.
Dlatego pamięć o tych, którzy żyli w tym trudnym czasie i potrafili podjąć walkę, jest tak ważna
— podsumował.
ZOBACZ:
Podsumowanie
Prezes Kaczyński uczcił pamięć swojej ś.p. matki Jadwigi Kaczyńskiej. Zwrócił uwagę, że należała do pokolenia, które walczyło o wolną Polskę. Wskazał, że dzisiaj także musimy stawić czoła zagrożeniom.
Adrian Siwek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750912-prezes-pis-uczcil-pamiec-matki-wolnosc-jest-zagrozona
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.