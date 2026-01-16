„Podmienili w nocy cichaczem sędziego, aby była taka sędzia, która wyda rozstrzygnięcie jakie chce Donald Tusk i Waldemar Żurek. To jest hańba. Oni zgodnie z prawem mieli obowiązek przeprowadzić losowanie sędziego. To jest czysta komuna!” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, odnosząc się do głośnej sprawy związanej z manipulacjami wokół ENA Marcina Romanowskiego.
Poszukiwanie sędziego
Kolejnym wnioskiem o Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego nie tylko nie będzie zajmował się sędzia Dariusz Łubowski - odsunięty za krytykę władz - ale także żaden sędzia wylosowany. Sprawa miała trafić do sędziego dyżurnego według funkcjonującego grafiku, ale i ten nie okazał się właściwy, więc grafik zmieniono kilka dni temu. Czy dlatego, że zaistniała kolizja spraw, czy sędzia miała w tym samym czasie inne czynności, albo miała być nieobecna? Nic takiego.
Właśnie telefonicznie potwierdziłem, że pani sędzia, która pierwotnie była umieszczona w grafiku dyżurów (zmienionym 13.01.26 r.) pełni dzisiaj służbę, a jej sprawy się odbywają zgodnie z planem.
Oznacza to, że nie istniały żadne przyczyny obiektywne (np. sytuacje życiowe), które byłyby przesłanką zmiany sędziego w ustalanym znacznie wcześniej grafiku dyżurów, a tym samym że doszło do zmiany sędziego w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o ENA za posłem Romanowskim po wyłączeniu sędziego Dariusza Lubowskiego bez racjonalnych podstaw
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
„To jest czysta komuna!”
Do tej sprawy na antenie telewizji wPolsce24 odniósł się przebywający na Węgrzech Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości zwrócił uwagę, że prezes Sądu Okręgowego kłamała mówiąc, że podmiana sędziego dyżurnego wynikała z „powodów losowych”.
Mec. Lewandowski ustalił, że to było kłamstwo, że ona była w sądzie. Podmienili w nocy cichaczem sędziego, aby była taka sędzia, która wyda rozstrzygnięcie jakie chce Donald Tusk i Waldemar Żurek. To jest hańba. Oni zgodnie z prawem mieli obowiązek przeprowadzić losowanie sędziego. To jest czysta komuna!
— powiedział.
„To jest rzecz niesłychana”
Ziobro mówił również o represjach jakie spotkały sędziego Dariusza Łubowskiego, który uchylił Europejskich Nakaz Aresztowania (ENA) wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. Według szefowej KRS sędzia „ma mieć zmieniony podział czynności w Sądzie”.
To jest rzecz niesłychana. Jest ewenementem to, że jeżeli sędzia badając tę samą sprawę, w oparciu o ten sam materiał dowodowy, ten sam stan prawny, już raz orzekł w imieniu sądu, to przyjmuje się, że sprawa została rozstrzygnięta. Żurek zapowiedział, że oni będą dążyć do tego, aż będzie takie orzeczenie i taki sędzia, który postanowi tak, jak chcą Żurek i Tusk, więc odsunęli tego sędziego
— powiedział.
Nie poprzestali jednak na tym, aby tylko odebrać mu sprawy pana Marcina Romanowskiego, ale postanowili się na nim zemścić i ukarać go. Co to ma wspólnego z niezawisłością? Już nie mówię o niezależności sędziowskiej. Mamy do czynienia z praktyką czysto komunistyczną i to z takiej głębokiej komuny, gdzie sędziego, który wydał w sprawie politycznej rozstrzygnięcie nie pomyśli władzy, się niszczy i szykanuje. Nagle dorzucają mu nowe sprawy, którymi ma się zajmować, aby nie był w stanie tego robić i sam odszedł. Mamy do czynienia z natychmiastową represją. Sędzia jest niezawisły i niezależny jeżeli nie jest karany za to, co orzeknie. Mamy do czynienia z natychmiastową sankcją i karą wobec tego sędziego, a Żurek i Tusk się tego nie wstydzą
— zwrócił uwagę Ziobro.
